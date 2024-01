[BON PLAN] – Promotion sur le moniteur gaming Samsung Odyssey G3

Optimisez votre expérience de jeu avec l’écran PC Samsung Odyssey G3 27 pouces, une fenêtre immersive vers des graphismes captivants et des mouvements ultra-fluides. Profitez de cette promotion exclusive pour vous plonger dans le monde du gaming nouvelle génération.

Technologie de pointe pour les gamers exigeants

Le Samsung Odyssey G3 de 27 pouces redéfinit les standards du gaming avec sa résolution FHD 1920 x 1080 et sa technologie AMD FreeSync Premium. Doté d’une dalle VA, ce moniteur offre un taux de rafraîchissement impressionnant de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Le Samsung Odyssey garantit une réactivité exceptionnelle lors des sessions de jeu les plus intenses.

Écran ergonomique

Pour une expérience personnalisée, le design ergonomique de l’écran permet un réglage en hauteur, une inclinaison, une orientation et une rotation jusqu’à 90° en mode portrait. Plongez au cœur de l’action avec cet écran gaming de qualité exceptionnelle.

Promotion exceptionnelle, options de paiement flexibles

Le Samsung Odyssey est disponible à un prix réduit de 179,90 euros au lieu de 199,90 euros. Profitez de cette offre et réglez en toute facilité avec l’option de paiement en 4 fois à 46,01 euros par mois. Plongez dans une expérience gaming incomparable tout en économisant. Offrez-vous la puissance du Samsung Odyssey G3 et transformez chaque instant de jeu en une aventure inoubliable.

Les avantages des écrans PC Gaming

Une immersion totale dans le jeu

Plongez au cœur de l’action avec un écran PC gaming. Il offre une résolution élevée et un taux de rafraîchissement rapide. Vivez des images nettes, des couleurs vibrantes et une fluidité exceptionnelle pour une expérience visuelle immersive.

Réactivité et compétitivité

Les écrans gaming offrent toutefois des temps de réponse ultrarapides, essentiels pour des réactions instantanées. Gagnez en compétitivité grâce à des performances visuelles supérieures, une fluidité accrue, et une immersion totale dans vos jeux préférés.