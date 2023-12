LG dévoile le premier moniteur gaming 4K Oled au monde

LG Electronics annonce la sortie de sa gamme de moniteurs gaming UltraGear OLED. Une gamme qui révolutionne l’expérience gaming avec des performances visuelles et audio inégalées. Cette série de moniteurs offre des performances visuelles et audio exceptionnelles. Les joueurs peuvent désormais s’immerger dans un univers visuel saisissant grâce à la technologie OLED.

Technologie Dual-Hz

LG présente le modèle 32GS95UE, premier moniteur UltraGear avec Dual-Hz. Cette fonction permet de basculer entre la 4K à 240 Hz et la Full-HD à 480 Hz. Cela offre une flexibilité inégalée pour tous les genres de jeux. Ce moniteur est sûrement une révolution dans le monde du jeu.

Expérience visuelle exceptionnelle

Avec un temps de réponse de 0,03 ms (GtG), le 32GS95UE élimine les flous de mouvement. Associé à la technologie OLED auto-émissive, il offre des couleurs vives et un contraste exceptionnel. Cette technologie offre une expérience visuelle immersive.

Son cinématographique et design épuré

Doté de la technologie Pixel Sound, le moniteur crée un paysage sonore tridimensionnel. Le design quasiment sans bord crée toutefois un affichage exceptionnel, et le son puissant est délivré par un système audio en façade intégré.

Les modèles 34GS95QE (34 pouces) et 39GS95QE (39 pouces), récompensés au CES 2024, offrent une expérience gaming ultra-large avec écrans incurvés, Anti-Glare & Low Reflection, et un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Design innovant

Le nouveau capot arrière Unity Hexagonal et le pied en forme de « L » offrent une esthétique innovante et aussi une gestion efficace des câbles. Les modèles 45GS95QE, 45GS96QB, et 27GS95QE répondent également aux besoins variés des gamers.

Une gamme complète de performances

Les modèles 45GS96QB (45 pouces) et 27GS95QE (27 pouces) offrent des performances exceptionnelles et des écrans OLED pour une expérience de jeu immersive. Tous les modèles sont certifiés VESA DisplayHDR True Black.

LG façonne l’avenir des moniteurs gaming

Lee Yoon-suk, Vice-président chez LG Electronics, déclare : « LG façonne le marché des moniteurs gaming en concevant des produits qui offrent une performance visuelle et audio plus que satisfaisante. » . La gamme de moniteurs gaming UltraGear OLED de LG est vraiment une révolution pour les gamers. Nous vous invitons à visualiser cette vidéo pour la confirmer!

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.