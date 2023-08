Fallout : Des photos inédites de la série d’Amazon fuitent, les fans jubilent

De nouvelles photos de la production très attendue de la série télévisée « Fallout » d’Amazon ont fuité en ligne. Elles offrent un aperçu captivant de ce à quoi les fans peuvent s’attendre. Pris en décembre, les clichés montrent un hôpital transformé en installation Vault-Tec avec le logo emblématique et donnent aux spectateurs une idée de l’esthétique globale de la série.

Les photos révèlent des décors prometteurs pour la série Fallout d’Amazon

Les photos fuitées présentent un entrepôt estampillé du logo Vault-Tec, des arbres morts et des feuilles éparpillées, ainsi qu’un homme habillé en Raider. Initialement partagées sur Discord, les images ont rapidement envahi sur les réseaux sociaux grâce à un fil Reddit.

Un utilisateur nommé PrinceDaCat a également mentionné l’existence d’une vidéo montrant davantage le plateau de tournage, également partagée en ligne. Vous pouvez les trouvez ci-dessous.

D’après l’utilisateur, l’entrée du plateau est peinte. Tout comme la salle entière derrière celle-ci, ainsi que les couloirs situés à l’extérieur de la pièce. Les couleurs choisies sont des nuances de gris clair et foncé. Cela ajoute à l’esthétique sombre et austère que l’on peut attendre d’une adaptation de « Fallout ».

Une adaptation prometteuse pour les fans de jeux vidéo

Après le succès du « The Last of Us » de HBO et en attendant « Gran Turismo » au cinéma, la série « Fallout » sur Prime Video sera-t-elle la prochaine adaptation réussie de jeux vidéo ? La production a commencé il y a quelque temps déjà et ces nouvelles images du tournage montrent des décors prometteurs qui devraient plaire aux fans du jeu original.

L’univers post-apocalyptique de « Fallout »

La série « Fallout » se base sur la populaire franchise de jeux vidéo du même nom. Pour rappel, le premier opus est sorti en 1997.

L’univers du jeu se déroule dans un futur post-apocalyptique où les survivants tentent de s’adapter dans un monde ravagé par la guerre nucléaire, la maladie et les mutations génétiques. Le joueur doit naviguer dans ce paysage désolé et hostile, tout en explorant diverses installations souterraines appelées « vaults » ou « abris », créées pour protéger une partie de la population humaine.

Des attentes élevées pour cette adaptation

Avec un tel succès et une telle popularité, les attentes pour cette adaptation télévisée sont élevées. Les fans espèrent que la série réussira à capturer l’atmosphère unique et sombre du jeu. Mais aussi son mélange d’action, de mystère et d’humour noir. Les premières images du tournage montrent des décors qui semblent respecter l’esthétique du jeu. Ce qui est de bon augure pour le reste de la production.

Des photos encourageantes pour l’avenir de la série Fallout d’Amazon

Ces images fuitées ne révèlent pas grand-chose. Ainsi, l’intrigue et les personnages de la série « Fallout » demeurent un mystère. Néanmoins, ces aperçus offrent un premier regard sur l’aspect visuel et l’ambiance générale de la série.

Les fans peuvent se rassurer. En effet, les producteurs et les scénaristes semblent prendre au sérieux l’adaptation de cet univers complexe et fascinant.

