Netflix : Très mauvaise nouvelle si vous n’aimez pas les pubs !

Netflix a annoncé la fin de son forfait Basic pour les abonnés canadiens. Les nouveaux membres ou ceux rejoignant le service ne pourront plus accéder au niveau à 9,99 $. Les utilisateurs canadiens n’auront plus accès à l’abonnement de streaming le moins cher de Netflix, sans pubs. Leurs choix sont maintenant d’accepter les publicités lors de leurs séances Netflix ou de payer un supplément de 6,50 $ par mois.

Changements majeurs dans le modèle tarifaire de Netflix

La semaine dernière, des utilisateurs en ligne et des rapports locaux, notamment The Winnipeg Free Press, ont confirmé cette nouvelle. Netflix, sans pubs, ce sera bientôt de l’histoire ancienne. La firme a discrètement apporté cette modification ce mois-ci, la limitant aux utilisateurs canadiens.

Les utilisateurs actuels du forfait Basic peuvent continuer à l’utiliser pour le moment. Cependant, ceux qui suspendent leur compte jusqu’à la prochaine saison de Stranger Things ne bénéficieront plus du même tarif.

Ce changement soudain dans le modèle tarifaire établi depuis longtemps par Netflix bouleverse l’entreprise. Netflix évitait toujours d’intégrer des publicités à son service de streaming. En supprimant l’option Basic, les utilisateurs payant habituellement 9,99 $ CAD par mois sont maintenant contraints de choisir.

Ils doivent choisir entre le niveau avec publicités à 5,99 $ CAD ou le forfait Standard à 16,49 $ CAD par mois. Le forfait Standard offre la possibilité de diffuser simultanément sur deux appareils et quelques améliorations de la qualité vidéo. À noter que le Canada avait déjà été l’un des premiers marchés à subir des restrictions de partage de mots de passe.

Stratégie de Netflix : l’option « Avec publicités » en expansion

Netflix a introduit l’option « Avec pubs » à la fin de l’année dernière. Ils ont pris cette mesure pour augmenter leurs revenus et regagner le soutien des actionnaires. Cette décision a été prise après une période financièrement difficile en début d’année 2022.

Initialement, ce niveau était l’un des moins populaires sur la plateforme. Cependant, il a gagné en popularité au début de l’année 2023. Ces informations sont basées sur les données internes de Netflix.

Avant d’étendre cette mesure au Canada, Netflix avait déjà commencé à restreindre le partage de mots de passe. Ils ont testé cette restriction dans certains marchés en Amérique centrale et du Sud. Ensuite, ils l’ont déployée dans des pays comme le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et l’Espagne.

Bien que l’entreprise prévoie d’appliquer cette restriction aux utilisateurs américains partageant leur mot de passe, elle n’a pas encore fixé de date précise. Netflix n’a pas donné d’indications sur la possibilité que cette décision s’étende à d’autres marchés à l’avenir.

Popularité croissante de l’option avec publicités

Selon The Hollywood Reporter, lors de sa présentation Upfront en 2023, Netflix a affirmé que l’option avec publicités avait attiré près de 5 millions d’utilisateurs mensuels actifs dans le monde. Greg Peters, co-PDG de Netflix, a déclaré qu’un quart des nouveaux abonnés choisissent l’option avec publicités.

Ces chiffres correspondent aux analyses externes montrant que de plus en plus de personnes optent pour des niveaux avec publicités. Cette tendance est observable sur plusieurs plateformes. Une étude de la société d’analyse de données Antenna révèle que le forfait Basic était le plus populaire.

Cependant, cela était vrai avant l’arrivée de l’option avec publicités. Cependant, désormais, le service enregistre plus de nouvelles inscriptions d’abonnés avec publicités que d’abonnés sans publicités. Netflix cherche clairement de nouvelles façons de fidéliser ses clients.

Pour ce faire, ils poussent les utilisateurs à choisir des plans non partageables. En même temps, ils cherchent à augmenter le nombre de téléspectateurs de publicités.

Comment avoir plus de nouveautés sur Netflix ? À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Netflix en France reste limité par rapport à l’étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Netflix du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement