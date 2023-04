Murder Mystery 2 : La fin du nouveau film de Netflix expliquée

Murder Mystery 2 offre une fin que personne n’a certainement vue venir. Nous revenons sur les événements ayant conduit Nick et Audrey à cet énorme cliffhanger.

Murder Mystery revient après un premier opus couronné de succès. Rappelons que le film avait remporté la récompense de la Comédie de l’année aux People’s Choice Awards en 2019. La suite est disponible sur Netflix depuis le 31 mars et met toujours en vedette Adam Sandler et Jennifer Aniston. Sauf mauvaise audience, Murder Mystery 2 n’est pas la fin de l’aventure pour le couple.

Murder Mystery 2 commence avec les Spitz dans la panade

Audrey et Nick voient le mariage de Vikram pour relancer leur agence de détective privé.

Le couple Spitz avait eu une fin plutôt heureuse dans le premier opus. Nick a abandonné son métier de policier et Audrey n’est plus coiffeuse. Les deux ont lancé leur propre agence de détective privé. Mais les affaires ne vont pas bien pour eux et nos héros se retrouvent rapidement en difficulté. Les Fritz vont voir en Vikram le Maharajah une opportunité de se relancer.

Rappelons que les Fritz ont entretenu une bonne relation avec le Maharajah depuis le premier film. Ce qui leur vaut une invitation à son mariage au début de ce second opus. Nick et Audrey espèrent profiter de la notoriété du multimillionnaire indien pour faire décoller leur agence. Mais le mariage tourne rapidement au cauchemar avec la mort d’un garde du corps et l’enlèvement de Vikram. Les détectives privés mènent alors l’enquête dans Murder Mystery 2 jusqu’à cette fin rocambolesque.

Les méchants démasqués à la fin de Murder Mystery 2

Saira (à droite) désapprouve le mariage de son frère Vikram.

Nick et Audrey font évidemment tout pour retrouver leur ami et démasquer ses ravisseurs. Leur enquête va les ramener dans la capitale française. Le couple croise également le chemin de Connor Miller, un ancien membre des Forces spéciales britanniques spécialisé dans les négociations. Les événements de Murder Mystery 2 révèlent ensuite vers la fin son implication dans les mésaventures de Vikram. Notre couple de détectives découvre également que Saira, la sœur de Vikram, est la complice de Miller.

Saira a pour plan de se débarrasser de Vikram qui est le seul héritier de l’entreprise familiale. Mais Nick et Audrey font échouer ce plan en sauvant leur ami d’une mort certaine. Le Maharajah peut alors reprendre son histoire d’amour avec sa fiancée française Claudette.

Murder Mystery 2, une fin vers un troisième opus ?

Le mystère du pilote à la fin de Murder Mystery 2 devra être expliquée dans un troisième film.

À la fin du film, Nick et Audrey se préparent à faire une balade romantique en hélicoptère. Un homme de main de Vikram leur livre un sac rempli de 10 millions de dollars pour les remercier. Le livreur s’avère aussi être leur pilote. En plein vol, il sort une arme pour menacer le couple et reprend le sac de billets. Le mystérieux homme saute alors de l’hélicoptère pour abandonner les Fritz se diriger vers une mort certaine. C’est sur cette conclusion que la suite de Murder Mystery laisse son audience.

Murder Mystery 2 propose une fin ne pouvant que conduire à un troisième opus. Sans une nouvelle suite, il est pratiquement de connaître la réelle identité du pilote, ni de déterminer ses intentions.