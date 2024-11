Moins de mises à jour pour la Pixel Watch : une bonne chose au final ?

Au début du mois, Google a annoncé un report significatif des mises à jour logicielles pour ses modèles de Pixel Watch. Il s’avère que les prochaines mises à jour sont prévues pour mars 2025.

Cette décision a suscité des réactions négatives parmi les utilisateurs des Pixel Watch, Pixel Watch 2 et Pixel Watch 3. Ils s’inquiètent de l’absence de nouvelles fonctionnalités et de correctifs de sécurité pendant plusieurs mois. Voici ce que je peux vous dire sur le sujet.

Un changement de calendrier qui intervient après un déploiement chaotique de Wear OS 5

Cette annonce faite par Google ne tombe vraiment pas à pic. Alors qu’en cette fin d’année, les utilisateurs de Pixel Watch sont heureux de profiter de leur produit et attendent l’arrivée de mises jour ils vont déchanter.

Historiquement, les montres Pixel ont bénéficié de mises à jour régulières. Celles-ci sont normalement similaires à celles des smartphones Pixel. Elles comprennent des correctifs de sécurité mensuels et des nouvelles fonctionnalités lors des Pixel Drops trimestriels.

Cependant, le déploiement de Wear OS 5 en septembre a été entaché de problèmes. Cela a poussé Google à suspendre temporairement les mises à jour. La reprise du déploiement en novembre a été marquée par l’absence de problèmes majeurs. Mais l’annonce d’un délai de cinq mois avant la prochaine mise à jour a laissé les utilisateurs perplexes.

Ce report pourrait être bénéfique selon certains experts

Malgré les préoccupations des utilisateurs, les mises à jour des Pixel Watch n’ont pas toujours été significatives. Elles se limitent souvent à des correctifs de sécurité peu excitants. Par exemple, lors du dernier Pixel Drop, la Pixel Watch 3 a reçu seulement trois nouvelles fonctionnalités. Mais aucune n’était révolutionnaire.

Ce constat soulève donc la question de la nécessité d’un calendrier de mises à jour aussi serré. Après tout, ces appareils sont moins critiques que les smartphones. Google semble donc vouloir privilégier la qualité des mises à jour plutôt que la quantité.

En prenant le temps de développer des mises à jour plus substantielles, l’entreprise pourrait offrir des fonctionnalités qui répondent réellement aux attentes des utilisateurs. Ce n’est pas comme l’ajout de nouveaux cadrans de montre qui est une demande fréquente.

De plus, un délai plus long entre les mises à jour pourrait réduire le risque de bugs et de problèmes de sécurité. Cependant, cette question demeure préoccupante.

Les problèmes récents des Pixel Watch qui ont besoin de mises à jour

Peu après l’annonce du report des mises à jour des Pixel Watch, des rapports ont fait état d’un bug lié à la fonction Private Space d’Android 15. Il pourrait exposer certaines notifications sur les montres. Bien que Google ait reconnu le problème, aucun correctif n’a été annoncé. Cela soulève alors des inquiétudes quant à la gestion des vulnérabilités de sécurité.

En fin de compte, la décision de Google de suspendre les mises à jour jusqu’en mars 2025 pourrait être une opportunité de réévaluation de sa stratégie. Les utilisateurs pourraient bénéficier de mises à jour plus significatives et stables. Même si cela signifie attendre un peu plus longtemps.

Pour les passionnés de technologie, il est peut-être temps de privilégier la qualité des mises à jour plutôt que leur fréquence. Alors que l’attente pour la prochaine mise à jour se prolonge, l’espoir est que Google utilise ce temps pour offrir une expérience améliorée et des fonctionnalités qui répondent vraiment aux attentes des utilisateurs.

