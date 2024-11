Google recentre les mises à jour de la Pixel Watch sur les nouveautés majeures

La Pixel Watch de Google a généralement reçu des mises à jour (MAJ) tous les mois ou tous les deux mois. Elles sont principalement sous la forme de correctifs de sécurité ou d’améliorations logicielles avec de nouvelles fonctionnalités.

Cependant, ce calendrier est appelé à changer. Après la dernière mise à jour de novembre 2024, Google a annoncé que la prochaine mise à jour majeure pour les Pixel Watch arrivera en mars 2025. Cela marque le début d’un calendrier de publication trimestriel.

Pas d’abandon de fonctionnalité en décembre pour les Pixel Watch

En novembre dernier, Google a déployé une mise à jour (MAJ) pour la gamme des Pixel Watch, notamment la Pixel Watch 3. Parallèlement, Google a repris le déploiement du firmware Wear OS 5 pour la Pixel Watch et la Pixel Watch 2. Après l’avoir brièvement mis en pause en raison de problèmes qui ont conduit certains appareils à ne plus répondre, ce correctif tombe à pic.

Avec le nouveau calendrier de mise à jour, Google a également confirmé que la prochaine mise à jour de la Pixel Watch coïncide avec le Pixel Feature Drop de mars 2025. Ce passage à des mises à jour trimestrielles signifie qu’il n’y aura pas de mise à jour de décembre pour la Pixel Watch. Cela constitue un changement par rapport aux mises à jour plus fréquentes que les utilisateurs ont connues ces dernières années.

Une bonne cadence de mise à jour (MAJ) pour la Pixel Watch ?

Le cycle de mise à jour trimestriel alignera les mises à jour de la Pixel Watch sur la cadence de mise à jour essentielle des téléphones Pixel. Néanmoins, les utilisateurs de Pixel Watch recevront toujours des notifications les concernant. Heureusement, cela sera plus fréquent que pour les propriétaires de montres Samsung Galaxy qui n’ont pas vu de mise à jour de sécurité mineure depuis plusieurs mois.

Google n’en a pas détaillé les raisons qui les ont poussés à faire des mises à jour (MAJ) tous les 3 mois. Mais on peut affirmer que ce changement permet à son équipe de génie logiciel de se concentrer sur la livraison de mises à jour plus stables. Elles comportent moins de bugs. Et en espaçant les mises à jour, Google vise à intégrer davantage d’améliorations significatives. Et les utilisateurs ont ainsi des fonctionnalités majeures dans chaque version trimestrielle.

Mises à jour permanentes des applications et des fonctionnalités via le Play Store

Outre les mises à jour trimestrielles du micrologiciel, Google continuera à diffuser des mises à jour d’applications et de fonctionnalités via le Play Store. Cela se fera par le biais d’améliorations constantes côté serveur. Il est également possible que ces mises à jour incluent les nombreux changements et ajouts des fonctionnalités du Pixel en décembre.

Mais nous ne sommes pas sûrs de cela. Il va falloir attendre que ces dernières informations soient confirmées. Quoi qu’il en soit, les perfectionnements apportés par ces MAJ permettent de mieux profiter des attraits de la gamme Pixel Watch. Et c’est pour cela que les porteurs de ces montres connectées les aiment.

