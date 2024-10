Google suspend la mise à jour de Wear OS 5 pour la Google Pixel Watch 1 et 2

WatchOS 11 a amélioré les capacités de l’Apple. Je m’attendais donc à ce que Wear OS 5 booste les performances des montres connectées de Google grâce à une mise à jour au poil. Mais apparemment de nombreux utilisateurs et moi-même devront encore attendre avant d’en bénéficier.

En effet, Google a temporairement interrompu le déploiement de la mise à jour Wear OS 5. Ses Pixel Watch 1 et Pixel Watch 2 n’en bénéficient plus. Voici ce qui s’est passé.

La livraison de la mise à jour de Google vers Wear OS 5 est en attente pour le moment

Les propriétaires d’une Google Pixel Watch 1 et d’une Google Pixel Watch 2 ont été ravis la semaine dernière. La dernière mise à jour logicielle de Wear OS 5 a été annoncée. Les smartwatch d’aujourd’hui et les modèles quelques peu dépassés devraient en bénéficier. Mais la bouche a été froide pour tout le monde.

Je ne m’y serais moi-même pas attendu, mais la mise à jour Wear OS 5 tant attendue a été stoppée nette. Elle devait pourtant améliorer de manière significative les performances et les fonctionnalités des Pixel Watch.

Voici ce qui s’est passé ?

Il s’avère que peu de temps après le début du déploiement de la mise à jour de Wear OS 5 par Google, les premiers rapports de problèmes sont apparus. Des utilisateurs beta qui l’on installé ont signalé que leurs montres connectées étaient entrées dans un état dit de « brique molle ». Concrètement, la raison principale de la mise en pause de la mise à jour est due aux problèmes de soft-brick survenus sur un nombre indéterminé de Pixel Watch.

Je ne comprends pas très bien comment se fait-il qu’une mise à jour qui est sensée booster les performances d’une smartwatch les faits ensuite régresser. Mais c’est ce qui s’est passé. Les appareils ont toujours être allumés, mais les montres n’ont plus fonctionné correctement.

La réaction de Google par rapport à la mise à jour vers Wear OS 5

Si je dois l’expliquer dans des termes plus simples, les utilisateurs ayant installé la mise à jour étrange de Google vers Wear OS 5 ont signalé que leurs montres ne démarraient plus correctement. Certaines étaient bloquées dans une boucle de démarrage. Dans ce cas, l’écran reste souvent figé et les utilisateurs ne peuvent pas accéder au système d’exploitation ou à d’autres fonctions.

Google a réagi rapidement et a suspendu la mise à jour afin d’éviter d’autres dommages. L’entreprise étudie actuellement la cause exacte de ce problème et travaille à une solution pour le résoudre. En attendant, je sais que Google conseille à tous les utilisateurs de ne pas installer la mise à jour si elle est déjà disponible au téléchargement sur leur appareil.

Les avantages de Wear OS 5

Par contre, certains utilisateurs qui ont déjà mis à jour leur montre vers Wear OS 5 ne rencontrent aucun problème. Ils n’ont donc pas besoin de prendre d’autres mesures, selon Google.

Wear OS 5 offre tout de même de nouvelles fonctionnalités intéressantes conçues pour améliorer l’expérience de l’utilisateur. Il s’agit notamment d’une meilleure autonomie de la batterie, de performances optimisées et de nouvelles fonctions de santé.

L’intégration de Google Assistant et d’autres services Google sera également améliorée. Toutefois, bon nombre de ces fonctions ne pourront être pleinement utilisées. Sauf lorsque la mise à jour sera à nouveau disponible et que les problèmes existants auront été résolus.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn