MG veut défoncer la Renault 5 avec une voiture électrique moins chère 

Scoop du jour, MG fait une entrée fracassante sur le marché des voitures électriques, défiant Renault et son emblématique Renault 5. Le meilleur dans tout ça son prix à seulement 20 000 € !

Défiant l'ordre établi, MG prend pour cible l'une des marques les plus emblématiques de l'automobile française : Renault. Alors que cette dernière se pavane avec sa nouvelle Renault 5 E-Tech Electrice, MG a riposté avec une contre-attaque fulgurante. Proposant une alternative séduisante à un prix abordable, MG cherche à renverser les attentes et à conquérir les conducteurs du monde entier.

La révolution MG : une voiture électrique à portée de tous

Dans un monde automobile en ébullition, les amateurs d'électrique peuvent déjà se préparer à une véritable révolution sur quatre roues. MG s'apprête à lancer sa nouvelle citadine électrique dans l'arène, prête à en découdre avec les plus grands noms de l'industrie et à conquérir le monde.

En fait, David Allison, responsable des chez MG Motor au Royaume-Uni, a révélé que le développement d'une voiture électrique abordable était en cours. Mais quel est donc ce modèle qui fait tant parler ? En fait, il s'agit d'une citadine électrique agile. Mesurant près de 4 mètres de long, elle est prête à défier les routes urbaines.

Mais ce qui rend ce véhicule encore plus irrésistible, c'est son prix imbattable de seulement 20 000 € ! La Renault 5 E-Tech Electric, autrefois reine incontestée du marché électrique abordable, voit ainsi son règne menacé par l'arrivée fracassante de la nouvelle venue. Plus besoin de casser sa tirelire pour passer à la conduite électrique ! MG ouvre la voie à une mobilité plus durable et économique pour tous.

Une rivale moins chère de la Citroën ë-C3 et de la Renault 5 E-Tech

La future citadine électrique de MG vise à rivaliser avec les modèles abordables du marché tels que la Citroën ë-C3 et la Renault 5 E-Tech. À titre informatif, la ë-C3 est commercialisée à partir de 23 300 € avec une autonomie de 320 km. Quant à la R5, elle débute autour de 25 000 € pour 300 km d'autonomie.

Face à ces modèles, la Dacia Spring reste la seule option électrique à être proposée à – 20 000 euros (18 400 € pour être exact). Elle revendique une autonomie de 220 km et des caractéristiques modestes.

À cet effet, l'offre de MG s'annonce comme une alternative abordable sans compromettre la qualité et les performances. Selon David Allison, cette nouvelle voiture électrique MG offrirait une autonomie acceptable pour un prix d'environ 20 000 euros.

Cependant, l'éligibilité au bonus écologique en France reste un point d'interrogation, MG prévoyant de produire sa citadine électrique en Chine. Ce facteur pourrait influencer la compétitivité de son prix par rapport à ses concurrentes françaises.

Selon David Allison, le modèle devrait être lancé au moins d'ici la fin de l'année prochaine. Les clients impatients devront donc patienter. En attendant, la plateforme utilisée pour la « MG2 » et ses caractéristiques techniques restent un mystère.