Licenciements massifs : La fin est-elle proche pour Disney ?

Disney, la société la plus magique de la Terre, licencie des milliers de travailleurs du secteur du divertissement. Bob Iger, PDG de Disney, a assisté aux Oscars en mars 2023.

La Walt Disney Company crée de la magie pour ses fans, mais ses employés vivent probablement des moments moins magiques en ce moment. Cette semaine, le conglomérat des médias et du divertissement entame sa deuxième et plus grande vague de licenciements planifiée parmi les trois prévues.

La fin du conte de fées pour les employés de Disney

Disney aura supprimé environ 4 000 travailleurs depuis fin mars avec cette deuxième vague de suppressions de postes. Au total, la société prévoit d’éliminer environ 7 000 postes, soit 3,2 % de sa main-d’œuvre totale, dans plusieurs secteurs d’activités d’ici l’été, comme annoncé lors d’un appel aux investisseurs en février.

Les licenciements touchent plusieurs secteurs d’activités de Disney

Disney a commencé les licenciements avec son département du « métavers », supprimant toute l’équipe dédiée à « la narration de nouvelle génération et les expériences consommateurs ». La société a également réduit les effectifs du secteur du streaming de son bureau de Pékin. Environ 400 employés de Disney ont été licenciés. Maintenant, des licenciements concentrés dans le secteur de Disney Entertainment toucheront les personnes dans l’ensemble du pays, mais pas les travailleurs horaires ou le personnel des parcs et des centres de villégiature, selon les rapports de CNBC et Variety.

Disney cherche à réduire les coûts

Le PDG de Disney, Bob Iger, a présenté les licenciements planifiés comme faisant partie d’une stratégie globale de réduction des coûts. La société cherche à éliminer 3 milliards de dollars de dépenses liées aux contenus et 2,5 milliards de dollars de coupes non liées aux contenus.

Disney enregistre des résultats plutôt sombres

Disney a enregistré des résultats plutôt sombres en février. La société a perdu environ 2,4 millions d’abonnés à Disney+ dans le monde entier, sa première baisse de clientèle. Le service de streaming a également enregistré une baisse de 2% de ses revenus en Amérique du Nord, malgré des hausses de prix relativement récentes.

Critiques et appels à la réflexion

Le sénateur américain Bernie Sanders a critiqué la société pour ses licenciements, déclarant que « Disney doit utiliser ses profits pour payer ses travailleurs décemment, pas pour enrichir ses PDG et ses actionnaires ». Les syndicats ont également accusé Disney de ne pas avoir respecté ses engagements en matière d’emplois. Le représentant américain Val Demings a appelé Disney à reconsidérer ses licenciements et à investir dans ses travailleurs.

Difficultés dans l’industrie du streaming

Disney n’est pas seul à faire face à des difficultés dans le streaming. Netflix a connu une longue période de ralentissement à la fin de 2022 et plusieurs sociétés comme HBO Max/Discovery+ ont été confrontées à des défis en raison de la concurrence croissante dans l’industrie du streaming.

