J’ai testé le Mapfour N1 Air : arnaque ou pépite ?

Un vélo électrique urbain léger, discret, connecté… Sur le papier, le Mapfour N1 Air promet d’être le compagnon idéal pour les trajets en ville. Mais qu’en est-il en réalité ? Je l’ai testé sous toutes les coutures pour vous donner un verdict honnête.

Avec son cadre en carbone et son assistance bien dosée, ce vélo électrique mise sur la simplicité et le confort. Je l’ai testé pendant plusieurs jours dans un usage 100 % citadin : balades, courses, montées… et même quelques pavés. Alors, est-il vraiment si top que ça sur le terrain ? Réponse tout de suite !

Caractéristiques techniques

Matériau : Cadre en fibre de carbone, fourche en aluminium

: Cadre en fibre de carbone, fourche en aluminium Moteur : Moteur arrière MIVICE M070 avec capteur de couple

: Moteur arrière MIVICE M070 avec capteur de couple Couple moteur : 40 Nm

: 40 Nm Transmission : Dérailleur Shimano 7 vitesses

: Dérailleur Shimano 7 vitesses Freins : Freins à disque mécaniques 160 mm à l’avant et à l’arrière

: Freins à disque mécaniques 160 mm à l’avant et à l’arrière Pneus : 700×38C avec rayons

: 700×38C avec rayons Éclairage : Phare avant + feu arrière solaire

: Phare avant + feu arrière solaire Batterie : Batterie lithium-ion amovible Samsung 36V 10Ah

: Batterie lithium-ion amovible Samsung 36V 10Ah Vitesse max : 25 km/h

: 25 km/h Autonomie : Jusqu’à 100 km (mode assistance niveau 1)

: Jusqu’à 100 km (mode assistance niveau 1) Temps de charge : Environ 5 à 8 heures (selon l’utilisation)

: Environ 5 à 8 heures (selon l’utilisation) Capacité de charge : Jusqu’à 120 kg

: Jusqu’à 120 kg Poids du vélo : 15,6 kg | Poids total avec emballage : 25,4 kg

: 15,6 kg | : 25,4 kg Affichage : Écran LCD couleur

: Écran LCD couleur Inclinaison max : 10°

: 10° Taille du cycliste : entre 1,60 m et 1,95 m

Dès le premier regard, le Mapfour N1 Air en impose. Sa couleur est sublime, et son cadre en carbone monocoque lui donne une finition impeccable. Pas de soudures visibles, juste un design sobre, moderne, et franchement élégant.

De plus, il ressemble à un vélo classique, difficile d’imaginer qu’il cache une assistance électrique. Et surtout, il est incroyablement léger. Avec ses 15,6 kg, il se soulève sans effort, parfait quand il faut monter quelques marches pour le ranger. Son nom « Air » lui va à merveille.

La prise en main du Mapfour N1 Air

Bonne surprise dès l’installation : tout est fourni dans la boîte, y compris les outils de montage. En une trentaine de minutes, le Mapfour N1 air était prêt à rouler. Il fallait juste monter le guidon, la roue avant, le garde-boue et les pédales. Pas besoin d’être bricoleuse, tout s’assemble facilement.

Une fois prêt, le cockpit minimaliste saute aux yeux. Petit écran, une sonnette, aucun superflu. Il affiche l’essentiel, et le reste se gère via l’appli officielle. Cette dernière apporte plein de fonctions utiles : localisation du vélo, verrouillage/déverrouillage du moteur, activation des lumières, suivi des trajets… Ultra pratique pour les distraits (comme moi) qui oublient parfois où ils ont garé leur vélo.

Le confort de conduite du Mapfour N1 Air

Premier tour de roue, et surprise : la sensation est très naturelle. L’assistance est douce, réactive et ultra fluide. Le moteur de 250W, placé dans le moyeu arrière, est discret, mais efficace. Il développe un couple de 40 Nm. Ce n’est pas un monstre de puissance, mais pour la ville, c’est largement suffisant. Il accompagne sans brusquer, et on atteint rapidement les 25 km/h sans effort.

Le vrai plus du moteur du Mapfour N1 Air, c’est le capteur de couple. Il ajuste l’assistance électrique en fonction de la pression sur les pédales. Pas de latence, pas d’à-coups : plus on appuie, plus il aide. C’est instinctif, naturel, et franchement agréable.

Avec cinq niveaux d’assistance, on trouve facilement le bon réglage. En ville, je n’ai quasiment utilisé que le premier ou le deuxième. Si vous devez grimper une côte ou arriver frais à un rendez-vous, les niveaux supérieurs prennent le relais.

Confort et maniabilité : un vélo pensé pour la ville

Avec son cadre bien équilibré et sa position légèrement penchée vers l’avant, le Mapfour N1 Air fournit une conduite dynamique, sans être fatigante. Le guidon et la selle sont ajustables, ce qui permet de l’adapter facilement à sa taille. Je mesure 1m73, et j’étais bien installée, même si j’étais légèrement sur la pointe des pieds à l’arrêt.

Le dérailleur Shimano 7 vitesses est basique, mais fait efficacement le taf. Les passages sont fluides, aucun souci de saut de chaîne ou de bruit désagréable. Par contre, à 25 km/h en 7e, on mouline un peu trop. Si vous voulez pédaler plus vite, vous sentirez vite la limite du système.

Les petits défauts du Mapfour N1 Air ?

Il faut être honnête : ce vélo électrique d’Engwe n’a pas de suspension. Zéro. Ni à l’avant, ni à l’arrière. Résultat : sur des pavés ou une route cabossée, on ressent bien les aspérités. Heureusement, les pneus absorbent une partie des chocs, un petit amorti supplémentaire qui compense un peu. Cependant, si vous cherchez un vélo ultra moelleux, ce n’est pas celui-là.

Les freins à disque mécaniques, eux, sont corrects, mais demandent un peu de poigne. À basse vitesse, aucun souci, mais en descente ou en cas d’arrêt brusque, il faut bien serrer les leviers. Ce n’est pas dangereux, mais on sent que ce n’est pas du haut de gamme. Personnellement, j’aurais préféré des freins hydrauliques.

Autre petit point négatif du Mapfour N1 Air : la gestion des câbles à l’avant n’est pas très élégante. Certains sont intégrés, mais d’autres restent visibles, ce qui casse un peu la ligne épurée du cadre. Rien de dramatique, mais quand on aime les finitions impeccables, on le remarque.

Autonomie et recharge : ce qu’il faut savoir

La batterie Samsung 36V 10Ah du Mapfour N1 Air est discrète, bien intégrée au cadre et se retire facilement avec une clé. On peut la recharger directement sur le vélo ou à l’intérieur. Comptez entre 5 et 8 heures pour une charge complète. C’est dans la moyenne des vélos électriques.

L’autonomie maximale annoncée est de 100 km, mais tout dépend du niveau d’assistance utilisé. Lors de mon test, j’ai parcouru plus de 30 km en jouant entre les niveaux 1 et 2, et il me restait encore de la marge. Pour des trajets quotidiens, c’est largement suffisant.

Les équipements du Mapfour N1 Air

Le vélo électrique est livré avec des garde-boue en métal, courts, mais solides. Ils ne vibrent pas, même sur pavés. Dommage qu’ils ne soient pas un peu plus longs : en cas de pluie, j’imagine qu’ils ne protègent pas assez.

Toutefois, le feu arrière solaire, c’est une super idée. Il s’allume automatiquement à la tombée de la nuit et ne nécessite aucun rechargement. Le feu avant LED éclaire suffisamment pour être vu, mais ce n’est pas un projecteur puissant.

La béquille, elle, est stable. Rien à redire de ce côté-là. Quant aux pédales, elles fournissent un bon grip grâce à leurs petits picots antidérapants.

Sécurité et applis

Un des gros atouts du Mapfour N1 Air, c’est son système antivol. Grâce à l’appli, on peut verrouiller le moteur, et une alarme sonore se déclenche en cas de mouvement suspect. C’est très rassurant, surtout en ville. Le vélo intègre aussi une localisation GPS qui s’avère extrêmement pratique en cas de vol.

