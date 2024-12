Le guide du kit pour vélo électrique

Vous rêvez de transformer votre vélo classique en modèle électrique rechargeable et performant, sans pour autant investir dans une nouvelle monture coûteuse ? Un kit pour vélo électrique est l’une des meilleures solutions qui s’offrent à vous. Séduits par sa simplicité d’installation et son coût abordable, de nombreux cyclistes optent actuellement pour ce dispositif. Je vous invite à découvrir de quel équipement il s’agit et quels sont les différents kits de conversion disponibles sur le marché.

Qu’est-ce qu’un kit pour vélo électrique ?

Egalement appelé kit de conversion, un kit pour vélo électrique est un ensemble de composants qui permettent de transformer un vélo standard en modèle électrique rechargeable. Il est conçu pour être installé facilement par l’utilisateur sans nécessiter de compétences techniques avancées. Le principal avantage d’un tel équipement est sa capacité à offrir une assistance au pédalage.

Cela facilite bien sûr les montées, les trajets longs et les déplacements quotidiens. Quoi qu’il en soit, différents types de kits sont désormais disponibles sur le marché, et s’adaptent aux besoins des divers cyclistes. Certains proposent, entre autres, une simple assistance pour rendre leurs trajets plus faciles. D’autres transforment leur VTT en un modèle hybride performant en mesure de conquérir tous les terrains.

Quels sont les composants d’un kit pour vélo électrique ?

Le moteur et la batterie, les éléments centraux du kit de conversion

Intégré dans la roue avant, arrière ou monté au milieu pour une distribution équilibrée du poids, le moteur est un composant critique. La puissance varie d’un modèle à l’autre et dépend de l’usage. A titre de référence, 250 w à 350 w seront plus que suffisants pour les courts déplacements quotidiens sur des terrains plats ou légèrement vallonnés. Pour les montées ou la charge importante, il faudra un moteur d’au moins 500 w. Certains kits de conversion proposent jusqu’à 14 kW.

Puis, la batterie est le cœur énergétique du kit. La capacité de la batterie détermine l’autonomie du vélo électrique. La distance parcourue en une seule charge peut varier entre 20 km et plus de 100 km selon le modèle et votre utilisation. Certaines batteries de 840 wh peuvent, par exemple, offrir assez d’énergie pour une grande randonnée. Elles s’avèrent idéales pour les longs trajets. Je vous invite à retrouver davantage de détails sur ces composants dans nos récents articles ci-après :

Ingénieuse, cette batterie de vélo électrique charge aussi les smartphones

Comment tester une batterie de vélo électrique : guide complet

Un vélo électrique sans batterie ? Découvrez cette innovation stupéfiante

Top 7 des meilleures batteries externes pour vélo électrique sur Amazon

Des composants électroniques pour contrôler le vélo électrique

Ensuite, le contrôleur est indispensable pour réguler la puissance du moteur depuis la batterie vers la roue motrice. Il donne également la possibilité de régler les différentes configurations d’assistance au pédalage. Cet appareil est nécessaire pour gérer la vitesse et la consommation d’énergie. Ces informations indispensables au fonctionnement de l’ensemble viennent des capteurs qu’il faudra intégrer à différents points du vélo.

À ces composants s’ajoute l’affichage. Disponible en option, cet écran LED ou bien LCD permet de contrôler et de surveiller les paramètres du vélo. Il aide le cycliste à calibrer la vitesse ou à garder un œil sur l’état de la batterie, l’autonomie restante, etc.

Le fonctionnement d’un kit de conversion reste relativement simple. Une fois installé, le moteur s’active lorsque vous commencez à pédaler. L’assistance offerte par le moteur peut être ajustée via un régulateur de fréquence, souvent situé sur le guidon. Cette aide permet de réduire l’effort physique requis, particulièrement utile sur les pentes abruptes ou lors de longs trajets.

Au moment de choisir un kit de vélo électrique, examinez la simplicité d’utilisation. Certains kits nécessitent des compétences techniques. D’autres sont conçus pour être installés rapidement. Par-dessus tout, considérez la compatibilité avec votre vélo actuel. Certaines marques s’efforcent de proposer des kits adaptés à 99 % des vélos contemporains.

Pour installer un kit de conversion, il faut généralement passer par trois étapes, à savoir :

Fixer le moteur au moyeu de la roue,

Placer la batterie sur le cadre,

Connecter tous les fils grâce au connecteur fourni.

Sachez que certains kits proposent même un système plug-and-play. Ils éliminent toute complexité d’installation. Une fois mis en place, vous avez littéralement devant vous un vélo traditionnel transformé en un vélo à assistance électrique.

Que dit la loi concernant le kit pour vélo électrique ?

Selon la législation française, plusieurs points doivent être respectés pour garantir une utilisation sûre et conforme aux règlements en vigueur. Un vélo équipé d’un kit d’électrification est toujours considéré comme une bicyclette. Ainsi, votre monture ne doit pas avoir une puissance de la motorisation supérieure à 250 w pour intégrer la circulation. Au-delà de cette limite légale, le vélo serait classé comme cyclomoteur. Il nécessiterait une assurance, une plaque d’immatriculation et un permis de conduire adapté.

L‘assistance électrique doit se couper automatiquement lorsque le vélo dépasse les 25 km/h. De plus, le moteur doit fonctionner uniquement lorsque le cycliste pédale. Cela signifie qu’une accélération indépendante n’est pas permise par la loi. Outre les exigences administratives, il y a des normes techniques et de sécurité à respecter. Ces standards couvrent différents aspects comme la qualité de fabrication, la compatibilité avec certaines batteries, et les spécifications des moteurs et contrôleurs utilisés. En France, tout kit de vélo électrique doit se conformer aux normes européennes EN15194.

Quel kit pour vélo électrique choisir ?

Livall Pikaboost 2, un modèle d’installation rapide

Parmi les options populaires, le Livall Pikaboost 2 est un kit de conversion de vélo électrique assez puissant. Il développe une puissance 500w. Sa conception simplifiée suscite le vif intérêt des profanes. Cet équipement vient avec un système de contrôle via une application mobile. En avance sur son temps, il a bénéficié d’un certain écho médiatique.

S’intéressant notamment aux cyclistes urbains et ruraux, ce kit promet une expérience de conduite optimale en toutes circonstances. Grâce à une gestion intelligente de l’énergie, l’utilisateur peut régler la quantité d’assistance fournie par le moteur selon le terrain et les besoins personnels. En matière de coût, il faut noter que le Pikaboost 2 est légèrement plus cher que ses principaux concurrents.

Kit VAE Gboost, la robustesse conjuguée à la discrétion

Ce pack offre également une facilité d’installation remarquable ainsi qu’une adaptabilité à différents types de vélos. Le moteur peut fonctionner comme une dynamo pour recharger la batterie en descente. Si vous possédez, entre autres, un VTT Fuji Raccoon 29″, ce kit pourrait s’avérer être une option idéale. Le Gboost brille par sa robustesse et sa fiabilité. Ses 800 w sont parfaitement adaptés pour des trajets urbains ou des escapades champêtres.

En plus de ses performances équilibrées, ce kit se distingue par son design compact. Installé directement sur le cadre du vélo, il offre une assistance discrète, mais efficace. Son poids plume de seulement 1 kg évite toute surcharge de votre vélo. Cette légèreté permet de maintenir une expérience de conduite agréablement dynamique. Ce modèle propose cinq modes d’assistance au pédalage.

Clip, un kit de conversion compact facile à monter

Avec un nom qui inspire la simplicité, le kit de conversion Clip est aussi reconnu pour sa légèreté. Cet équipement compact rencontre un certain succès auprès des utilisateurs grâce à un montage accessible même pour les moins bricoleurs. Les fonctions qu’il propose sont également intuitives. Ce kit se considère comme une petite révolution. Grâce à lui, il devient possible de passer d’un vélo traditionnel à un vélo à assistance électrique avec un minimum d’effort. Ce kit de 3 kg se fixe à la roue avant de 26 à 28 pouces en quelques secondes, sans outils.

Son moteur électrique à galet de 450 w entraîne le pneu par friction. Le pack inclut deux batteries fournissant une autonomie d’environ 25 km par charge totale de 40 minutes. Grâce à ce kit, votre vélo électrique maintiendra une allure moyenne de 24 km/h. Pour contrôler le système, un boîtier Bluetooth à fixer sur le guidon vous est fourni.

Kit Yose Power, une gamme de kits de conversion à connaître

Il est impossible de parler des kits de conversion sans évoquer le célèbre kit Yose Power. Connu pour son excellent rapport qualité/prix, ce kit s’adapte à diverses configurations de vélos. Il se décline en plusieurs versions qui s’adaptent aux souhaits de chacun. Sa popularité tient notamment à sa flexibilité et à la diversité des options disponibles.

Que vous cherchiez à équiper un vélo de ville, un VTT ou un modèle plus spécifique, le Yose Power dispose de solutions variées pour chaque type de cycliste. Vous pouvez surtout porter votre choix sur le moteur sans balai de 250 W. Cette version offre une conduite silencieuse et efficace grâce à une batterie de 36 volts de 15,6 Ah. Vous avez la capacité nécessaire pour une autonomie d’environ 30 km par charge. Quant à la vitesse maximale, elle reste conforme aux réglementations européennes, c’est-à-dire bridée à 25 km/h.

Pourquoi ne pas transformer votre vélo électrique en motoneige ?

Inattendus, mais réels, certains kits permettent de tripler les usages de votre vélo. Vous pouvez donc le convertir pour avoir l’assistance électrique, mais aussi pour le transformer en motoneige pour affronter les terrains enneigés ! Ce concept révolutionnaire offre une polyvalence exceptionnelle, en fusionnant trois véhicules en un seul. Pour en savoir plus sur ces kits novateurs, lisez l’article « Transformez votre vélo électrique en motoneige avec ce kit ! ».

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn