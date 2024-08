STYX, le vélo électrique sans batterie sélectionné pour le prestigieux Dyson Award !

Alors que les vélos électriques sont habituellement pourvus de batteries, celui que le jeune Axel Ladaique a inventé n'en possède pas. Il s'agit d'un vélo électrique véritablement sans batterie.

Étudiant de l'EPF Engineering School, en France cette innovation fonctionne grâce à des supercondensateurs. Voici ce qu'il en est.

Un vélo électrique unique en son genre

Entre le vélo traditionnel et le vélo à assistance électrique, le deux-roues conçu par Axel Ladaique est doté de supercondensateurs. Ils servent à récupérer l'énergie perdue lors du freinage et des descentes. Ensuite, elle est utilisée pour pouvoir pousser l'engin sans que cela nécessite la force du conducteur.

Le mécanisme de ce drôle de vélo est donc assez simple à comprendre. Quand le cycliste pédale, l'énergie qu'il fournit ne se dissipe pas grâce aux supercondensateurs. Elle est redistribuée lors des montées ou d'un redémarrage. De cette manière, le conducteur fournit un minimum d'efforts.

C'est donc une création assez intéressante. C'est sans doute pourquoi ce projet a été choisi pour faire partie des participants au concours James Dyson Award.

Un vélo électrique sans batterie techniquement bien pensé

C'est un bloc faisant office de moteur et de générateur de courant électrique posé sur le cadre qui est l'élément clé du vélo d'Axel Ladaique.

Cet attirail permet de stocker l'énergie accumulée lors du pédalage. Elle est conservée momentanément dans les supercondensateurs. Ces derniers présentent un rapport puissance-volume supérieur à celui des batteries lithium. De plus, ils sont plus durables vu qu'ils ne contiennent pas de métaux tels que le lithium, le cobalt ou le nickel. Ce qui est également un avantage en termes de recyclage.

Un engin baptisé Styx

Comme ce vélo électrique sans batterie combine la technologie des véhicules avancés et le design d'une petite reine traditionnelle, l'appellation de Styx lui convient très bien. Selon son inventeur, il peut durer 15 ans.

Ensuite, il s'avère qu'Axel Ladaique a présenté son prototype lors du concours d'inventions James Dyson Award. Celui-ci a alors attiré l'œil du jury présent, mais il est encore loin d'être opérationnel.

Le design de ce vélo électrique sans batterie n'est pas abouti.Par contre, c'est bel et bien une invention pouvant être utilisée dans des conditions réelles. Ce qui signifie que cette innovation a de l'avenir.

Un prototype devant être amélioré

Lors des tests, le créateur du Styx a mentionné que les supercondensateurs dont le vélo est doté peuvent récupérer environ 20 % de l'énergie générée lors des freinages. Mais une amélioration des performances de ce vélo électrique sans batterie est possible. En effet, le jeune ingénieur planche déjà sur un second prototype capable de récupérer jusqu'à 40% d'énergie.

Étant donné que les vélos sont des moyens de transport de plus en plus populaires, le Styx est donc susceptible de révolutionner l'industrie de la micro-mobilité si la conception et le design de ce vélo sont achevés. Il pourrait représenter une superbe alternative pour les citadins qui ont peur d'utiliser des vélos pourvus de batteries rechargeables.

