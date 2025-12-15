J’ai testé la Google Pixel Watch 4

2025 fut décidemment l’année de la maturité pour Google. Après trois itérations qui ont oscillé entre « prometteur » et « presque parfait », la firme de Mountain View revient avec la montre connectée Google Pixel Watch 4.

Si le design en « galet » qui a fait sa signature est conservé avec la Pixel Watch 4, c’est sous le capot que tout change avec l’introduction très attendue de la puce Tensor W4 et l’intégration complète des capteurs de la gamme Fitbit Sense 3.

Avec cette montre connectée Google promet enfin un wearable capable de rivaliser sérieusement avec l’hégémonie des Apple Watches et la polyvalence des Galaxy Watches. Mais une fiche technique alléchante suffit-elle à faire oublier les défauts historiques de la gamme, à savoir une autonomie souvent juste et une taille unique parfois clivante ? Voici les détails !

Fiche technique

Boîtier : Acier inoxydable recyclé, 41 mm

: Acier inoxydable recyclé, 41 mm Écran : AMOLED 1,3 pouces, 320 ppi, luminosité pic 1000 nits

: AMOLED 1,3 pouces, 320 ppi, luminosité pic 1000 nits Processeur : Google Tensor W4, gravure 4 nm

: Google Tensor W4, gravure 4 nm Mémoire : 2 Go de RAM / 32 Go de stockage

: 2 Go de RAM / 32 Go de stockage Capteurs Santé : Suite Fitbit Sense 3, ECG, cEDA pour le stress, SpO2, Température cutanée

: Suite Fitbit Sense 3, ECG, cEDA pour le stress, SpO2, Température cutanée Batterie : 36 heures annoncées, charge rapide magnétique USB-C

: 36 heures annoncées, charge rapide magnétique USB-C Connectivité : Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC, 4G LTE en option

: Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC, 4G LTE en option OS : Wear OS 5.0, optimisé Google

: Wear OS 5.0, optimisé Google Résistance : 5 ATM, étanche jusqu’à 50 m

: 5 ATM, étanche jusqu’à 50 m Date de sortie : Août 2024

: Août 2024 Prix de lancement : 399 € (41 mm) / 449 € (45 mm)

Design simple et sans fioriture

Au sortir de la boîte, la filiation reste évidente : Google Pixel Watch persiste et signe avec son format rond et bombé, véritable signature esthétique qui distingue la montre de la concurrence anguleuse. Le boîtier demeure élégant et la finition exemplaire. Puis, le verre rejoint le métal sans aspérité, ce qui crée un effet « goutte d’eau » très premium.

Au poignet, le confort est immédiat. Grâce à un poids contenu, la montre se fait oublier même la nuit. Ce choix du 41 mm unique reste toutefois un point de friction. Les poignets larges habitués aux boîtiers de 44 mm ou plus peuvent trouver la taille insuffisante.

L’écran AMOLED impressionne également par sa luminosité qui garantit une lisibilité parfaite en plein soleil, comme je l’ai constaté lors de mes footings matinaux. Les bordures noires, bien que présentes, disparaissent dans la majorité des cas grâce à l’interface sombre du système. Cela rend l’expérience visuelle immersive.

Le système d’attache du bracelet propriétaire demeure ingénieux : un clic suivi d’une rotation suffit. Toutefois, il enferme l’utilisateur dans l’écosystème d’accessoires de la marque. Autrement dit, il est impossible de ce passer du plastique que je trouve « abusé » pour une montre connectée à 400 €.

Première montre Google avec Tensor W4

La grande nouveauté de cette édition réside dans l’arrivée du processeur Tensor W4. Jusqu’ici, le fabricant utilisait des solutions hybrides parfois datées. Le déploiement de son silicium maison adapté aux wearables change la donne. Il offre une fluidité absolue. Durant mes 15 jours de test, je n’ai constaté aucun ralentissement. Aucun « micro-freeze » n’est apparu lors du défilement des cartes ou de l’ouverture d’applications lourdes comme Google Maps. Cela prouve aussi que l’architecture de la puce gère parfaitement les ressources.

L’intégration de l’Assistant Google profite directement de cette puissance. Les réponses affichent une rapidité bluffante et les dictées vocales sont transcrites instantanément, sans délai de latence vers le cloud. L’interface logicielle, épurée à la sauce Pixel, répond au doigt et à l’œil. La gestion des tâches de fond paraît mieux maîtrisée. Cela se traduit par une chauffe quasi inexistante même lors des mises à jour ou du téléchargement de musique hors ligne.

Capteurs Fitbit Sense 3

Le constructeur a définitivement absorbé le savoir-faire de Fitbit et il transforme la Pixel Watch 4 en un véritable laboratoire de santé miniaturisé. La montre intègre désormais le capteur cEDA stress pour la gestion du stress. Contrairement aux versions précédentes, il détecte les variations corporelles en temps réel. Il invite l’utilisateur à noter son humeur ou à effectuer une session de respiration. Pour aller plus loin, lisez notre test de la Google Pixel Watch 3, la montre qui a évincé Fitbit

Côté précision pure, le GPS s’est montré très fiable. Il accroche le signal en moins de 10 secondes en zone urbaine. Le suivi du sommeil reste le meilleur du marché grand public. Il distingue clairement les phases (léger, profond, paradoxal) et les corrèle à la température cutanée. Le seul bémol notable concerne l’expérience logicielle fragmentée. Il faut naviguer entre l’application « Watch » pour les réglages et l’application « Fitbit » pour la santé. Certaines analyses poussées, comme le score d’aptitude quotidienne, restent en plus derrière le paywall de l’abonnement Fitbit Premium.

Autonomie & ECG

La marque promet 36 heures et la promesse est tenue, mais avec nuances. Avec le mode Always-On activé, l’analyse nocturne et une heure de sport GPS, j’ai terminé mes journées vers 23 h avec environ 35 à 40 % de batterie restante. Cela signifie que vous pouvez porter la montre pour dormir sans crainte. Toutefois, il faut impérativement la poser sur son socle le lendemain matin pendant la douche pour repartir sereinement. La recharge efficace récupère 50 % en seulement 30 minutes.

L’électrocardiogramme fiable est devenu un standard parfaitement exécuté ici. L’application préinstallée demande simplement de poser l’index sur la couronne haptique pendant quelques secondes pour détecter une fibrillation auriculaire éventuelle. J’ai comparé les mesures de fréquence cardiaque avec une ceinture pectorale Polar H10. La montre suit la cadence avec un écart moyen minime de 1 à 2 battements par minute. Cela valide la fiabilité critique des capteurs optiques de cette génération. Cette montre connectée représente l’outil de santé ultime.

Google Pixel Watch 4 Première montre connectée avec puce Tensor Voir l’offre Verdict La Google Pixel Watch 4 est la montre que l’on attendait depuis la première génération : l’ajout du nouveau processeur corrige les problèmes de jeunesse liés aux performances et à l’efficience, tandis que l’intégration des derniers capteurs en fait un outil de santé redoutable. Ce n’est pas la montre la plus endurante du marché, ni la moins chère, mais c’est sans doute la plus intelligente et la plus agréable à utiliser pour un possesseur d’Android. Elle offre un équilibre quasi-parfait entre esthétique soignée, fonctions connectées avancées et suivi sportif sérieux. Si vous cherchez l’extension naturelle de votre Pixel et que la charge quotidienne ne vous effraie pas, ce modèle est aujourd’hui la référence incontournable du secteur. On aime Le design iconique et les finitions impeccables

La puissance et la fluidité de la nouvelle puce On aime moins L’autonomie qui impose toujours une routine de charge quotidienne.

Bracelet en plastique impossible à changer

