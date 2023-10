Avec sa puce Tensor, les Pixel de Google vont-ils enfin surpasser l’iPhone ?

Le Google Tensor G3 et sa puce nona-core se démarquent dans le monde des chipsets Android et iPhone. Basé sur un homologue Samsung Exynos, il intègre des améliorations personnalisées pour l’IA, le traitement d’image et la sécurité. Ce processeur partage son architecture avec l’Exynos 2300, désormais annulé, renforçant ainsi ses performances globales. Est-ce que cette nouvelle puce tensor de Google sera suffisante pour battre les iPhone ?

Une configuration CPU avancé

La configuration de cette nouvelle puce tensor de Google pour surpasser l’iPhone comprend un CPU à neuf cœurs. Celle-ci est organisée en 1+4+4, avec un cœur ARM Cortex X3 « big » cadencé à 2,91 GHz.

Cela le rend idéal pour les tâches exigeantes, telles que les jeux, offrant une performance exceptionnelle. Cette configuration est similaire à d’autres chipsets Android phares de cette année. Par exemple, le Snapdragon 8 Gen 2 et le MediaTek Dimensity 9200 partagent des caractéristiques similaires.

Un équilibre entre performance-efficacité

Quatre cœurs Cortex-A715 « middle » cadencés à 2,37 GHz offrent un équilibre entre performances et efficacité énergétique. Contrairement au Snapdragon 8 Gen 2, le Tensor G3 se contente de cœurs Cortex-A715.

Cependant, il offre une amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique, ce qui est notable. Cela se traduit par une meilleure gestion des tâches intermédiaires, comme le lancement d’applications. Cette puce Tensor de Google est-elle plus performante que celle des iPhone ?

Efficacité énergétique

La section « little » repose sur 4 Cortex-A510 cadencés à 1,7 GHz, une mise à niveau par rapport au Tensor G2. Ces cœurs, plus anciens que ceux du Snapdragon 8 Gen 2, produisent moins de chaleur. Cependant, ils gèrent efficacement les tâches moins exigeantes. Par exemple, la gestion de l’affichage toujours actif et des fonctions téléphoniques de base.

Confrontation avec des concurrents

La puce Tensor G3 de Google arrive sur le marché pour défier iPhone et SnapDragon. Dans la même optique, ARM a annoncé des cœurs plus puissants, comme les Cortex X4, A720 et A520.

Le Snapdragon 8 Gen 3, attendu prochainement, conserve une conception à huit cœurs, mais intègre des cœurs ARM plus récents.

Performances au quotidien

Cependant, ces améliorations ne se traduisent pas nécessairement par d’énormes gains de performances au quotidien, malgré les affirmations des fabricants. Pour évaluer les implications pratiques de ces améliorations, des tests synthétiques Geekbench 6 ont été effectués sur divers appareils.

Tests de performance

Les tests ont inclus le Google Pixel 8 Pro, l’iPhone 15 Pro et le OnePlus 11. Le Snapdragon 8 Gen 2, un processeur phare, alimentait tous sauf l’iPhone dans cette configuration.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra a été exclu en raison de sa version surcadencée personnalisée du Snapdragon 8 Gen 2. En effet, cette surcadence peut influencer les résultats des tests, rendant la comparaison difficile.

Résultats

Le Pixel 8 Pro et le OnePlus 11, partageant le même cœur principal, ont affiché des performances similaires. Cependant, les scores multicœurs ont varié en raison des vitesses d’horloge plus basses du Tensor G3. Il est surprenant que le cœur supplémentaire n’ait pas offert un avantage significatif en performance.

Avantage de l’iPhone 15 Pro

En revanche, l’iPhone 15 Pro a obtenu un avantage considérable grâce à une fréquence plus élevée et deux cœurs primaires. De plus, les personnalisations d’Apple et les améliorations liées à la conception 3 nm ont renforcé sa performance.

Conclusion

Malgré son arrivée tardive, le Tensor G3 de Google n’a pas encore démontré une supériorité significative face à l’iPhone ou autres appareils Android. Cela souligne la complexité des améliorations de la performance des chipsets au-delà des spécifications techniques.