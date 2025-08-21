La Google Pixel Watch 4 est dévoilée : une avancée titanesque sur la réparabilité et la connectivité

Google frappe fort avec sa Pixel Watch 4 : écran bombé, autonomie boostée, et surtout… elle est réparable ! Batterie et écran remplaçables, un petit pas pour l’électronique, un grand pas pour la planète.

Cerise sur le wearable : une connexion satellite pour appeler les secours même en plein désert. Google signe ici la montre connectée la plus audacieuse et responsable à ce jour.

Google Pixel Watch 4 : La montre qui vous sauvera (même en plein désert)

Eh bien ! Il en a fallut du temps mais Google a finalement dévoilé sa Pixel Watch 4 lors de son événement annuel! Et force est de constater que la firme de Mountain View a mis les petits plats dans les grands.

Avec un design bombé, des bordures réduites de 16 % et un affichage 50 % plus lumineux, cette montre connectée ne passe pas inaperçue. Mais ce n’est pas qu’une question d’esthétique. Grâce à sa fonction communication satellite autonome, elle pourrait littéralement vous sauver la vie si vous vous perdez en randonnée… ou lors d’une soirée trop arrosée.

Une montre qui vous comprend (même sans parole)

Fini le « Hey Google » obligatoire ! Désormais, il suffit de lever le poignet pour interroger Gemini, l’assistant IA de Google. Que vous soyez en train de porter des courses ou de promener votre chien, la Google Pixel Watch 4 devine vos besoins.

Elle propose même des réponses intelligentes et contextuelles lors de vos conversations. Tout cela, c’est grâce à son nouveau coprocesseur 25 % plus rapide. Bref, elle est certainement plus futée que la précédente.

Batterie et santé : l’équipe gagnante

Avec 30 à 40 heures d’autonomie selon le modèle (soit 25 % de mieux que la précédente), la Pixel Watch 4 tient facilement une journée et demie. Et elle charge plus vite grâce à son nouveau dock, et — grande première — elle est réparable !

Batterie et écran peuvent être remplacés. C’est une petite révolution dans le monde très fermé des montres connectées. Côté santé, elle analyse votre sommeil avec 18 % de précision en plus et dispose même d’un capteur de température cutanée pour détecter les fièvres suspectes.

Coach IA : le personal trainer de poche

Google innove aussi avec un coach santé IA personnel, disponible directement au poignet. Poser une question comme « Comment combattre le décalage horaire ? » ou « Cette séance de cryothérapie est-elle utile ? » devient un jeu d’enfant.

Ce coach s’appuie sur les données de votre montre (sommeil, activité, température) pour vous prodiguer des conseils sur mesure. Disponible en préversion dès octobre aux États-Unis, il pourrait bien devenir votre meilleur allié bien-être.

Disponibilité et prix : une montre pour (presque) tous

Enfin, la Google Pixel Watch 4 est déjà en précommande à partir de 349 $ soit 300€ pour la version Wi-Fi (41 mm) et 499 $ soit 430€ pour la version LTE (45 mm). Elle débarquera en magasin le 9 octobre 2025.

Avec son GPS double fréquence pour les sportifs exigeants, sa résistance à l’eau (50 mètres) et ses nouveaux exercices suivis (basket, pickleball…), Google tape fort. Reste à savoir si elle parviendra à concurrencer l’Apple Watch sur son terrain de prédilection : l’écosystème. Mais une chose est sûre : Google n’a pas l’intention de laisser sa place.

