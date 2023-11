iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro : Le nouvel iPhone vaut-il le coup ?

Au moment d’acheter un nouvel iPhone, l’on peut se demander si la dernière version en vaut le coût ou si la génération précédente pourrait suffire. Le duel iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro cette année ne déroge pas à la règle. Si le 15 Pro semble aux premiers abords se différencier uniquement avec sa coque en titane, les entrailles disent un autre refrain. Voici notre verdict.

Design et affichage

L’iPhone 15 Pro arbore un cadre en titane. Celui-ci offre un look plus raffiné avec des bords arrondis pour une prise en main plus confortable. Bien que les dimensions soient réduites, la taille de l’écran reste la même. Ainsi, on est sur du 6,1 pouces et une dalle Super Retina XDR. La résolution et la luminosité maximale sont identiques pour les deux téléphones. Mais le design plus léger de l’iPhone 15 Pro pourrait plaire à ceux qui recherchent un appareil plus ergonomique.

Performance

L’iPhone 15 Pro est équipé de la puce A17 Pro qui utilise une technologie de processeur 3nm, le plaçant en tête du marché des smartphones. Le GPU à six cœurs offre une augmentation de performance de 20% par rapport à l’iPhone 14 Pro et sa puce A16 Bionic. Ceci permet un support supplémentaire pour le ray-tracing accéléré par le matériel dans les jeux.

Caméra

Le matériel de la caméra est constant entre les deux modèles, avec un capteur principal de 48 mégapixels accompagné d’objectifs ultra-large et téléobjectif. Cependant, les améliorations logicielles sur l’iPhone 15 Pro permettent d’obtenir des images plus équilibrées et réalistes. Des innovations comme la prise de vue à résolution par défaut plus élevée et la capacité de capturer des photos bokeh sans changer de mode distinguent le nouveau modèle.

Fonctionnalités spéciales

L’iPhone 15 Pro abandonne le port Lightning au profit de l’USB-C, offrant des vitesses de transfert de données plus rapides. L’ajout de la puce U2 Ultra Wideband de deuxième génération améliore la connectivité de l’appareil, et le support pour le réseau Thread vise un écosystème de maison connectée unifié. De plus, l’iPhone 15 Pro est le premier à supporter l’Academy Color Encoding System, ce qui est un atout pour la vidéographie professionnelle.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro : Autres points à prendre en compte

Batterie et stockage

Les deux modèles offrent une autonomie de batterie similaire et des options de stockage identiques. L’iPhone 15 Pro dispose d’une batterie légèrement plus grande. Mais il conserve les mêmes capacités de stockage que l’iPhone 14 Pro, allant de 128 Go à 1 To.

Logiciel

L’iPhone 15 Pro fonctionne sous iOS 17 et l’iPhone 14 Pro a également reçu la mise à jour vers cette version, rendant l’expérience logicielle largement similaire. iOS 17 introduit des fonctionnalités comme NameDrop, des widgets interactifs et des améliorations de l’application Messages.

Prix

Les deux modèles démarrent à 1 229 € en France, faisant de l’iPhone 15 Pro une option considérable pour ceux qui recherchent les dernières avancées sans augmentation de prix. Néanmoins, il est nécessaire de préciser que l’iPhone 14 Pro n’est plus disponible en vente.

iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro : Verdict

Dans le duel iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro, l’iPhone 15 Pro se distingue par ses améliorations de design, de performance, et de logiciel de caméra. Cependant, pour les utilisateurs de l’iPhone 14 Pro, ces améliorations ne seront pas suffisamment convaincantes pour justifier un changement. L’iPhone 14 Pro reste un appareil puissant. Avec seulement des différences subtiles en termes d’affichage et de qualité de caméra par rapport à son successeur.

L’iPhone 15 Pro brille pour les nouveaux acheteurs ou ceux qui passent à un modèle plus récent. Mais les utilisateurs de l’iPhone 14 Pro peuvent confortablement garder leur appareil pour un autre cycle.