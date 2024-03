Halo saison 2 : on vous explique la fin mystérieuse ! (inondations, Kai-125…)

Un petit décryptage de la mystérieuse fin de la saison 2 de Halo, la série épique de science-fiction que seuls les grands producteurs peuvent en produire !

L'épisode 8 de la saison 2 de Halo clôt cette saison inégale en beauté, avec de l'action excellente qui amène enfin les spectateurs sur Halo. Il faut croire que l'épisode 8 de la série offre une conclusion épique, mêlant action intense, révélations intrigantes et dilemmes moraux, laissant les spectateurs impatients de découvrir la suite de l'histoire. Un bref résumé qui nous permettra de mieux comprendre la suite de l'histoire avant l'arrivée de la prochaine saison. Un succès signé Paramount Plus !

Halo fin de la saison 2 : confusion qui mêle action

L'histoire du chef, le Major John-117, est un peu confuse. Toutefois, dans la fin de la saison 2 de Halo, il décide à nouveau de désobéir aux ordres après s'être engagé la saison dernière. Quoi qu'il en soit, le revoir dans son armure donne du piquant à la série. L'ampleur de la bataille spatiale est très bien rendue, et il y a des moments d'introspection tranquille.

Le chef se trouve dans une pièce sombre et parle à un inconnu. Il demande ce qui s'est passé, et la silhouette l'avertit que des choses sombres se cachent dans les endroits sombres. La mort est en train de se produire…

Des spores s'accumulent sous le microscope de Miranda Keyes. Elle demande à une scientifique, Janine, ce qui les a fait sortir de leur état de dormance. Janine répond que cela pourrait être la présence d'une source de nourriture.

Des révélations qui vont entraîner des tensions

Perez tente de se calmer avant qu'ils ne sautent mais avant qu'ils ne puissent sauter, leur Condor est touché, séparant tout le monde. Perez panique dans l'espace mais rejoint le reste des SPARTANs. Ils volent à travers les débris des autres vagues. La plupart d'entre eux atteignent la corvette Covenant avec Kai-125, et ils aperçoivent un supercarrier Covenant au-dessus d'eux.

Parangosky parle au Chef sur les comms et fait semblant d'être reconnaissante qu'il soit encore en vie. Elle lui ordonne de sécuriser Halo, mais le chef l'ignore. Le chef réfléchit à ce que Perez lui a dit dans le feu de l'action et joue à pile ou face. Il se prépare à sauter dans la corvette pour sauver Kai-125 et les autres. Parangosky dit qu'il ne peut pas les sauver mais le Chef pense autrement.

Il se fraye un chemin dans le couloir, tuant les Covenants qui l'attaquent. Lui et Kai-125 ont un moment d'introspection lorsqu'ils réalisent qu'ils sont les derniers SPARTAN II. Kai-125 dit que les SPARTAN meurent vraiment, même si la propagande dit que ce n'est pas le cas. Le chef dit qu'aujourd'hui, il ne laissera personne derrière lui. Il aide Perez et un autre SPARTAN III à rejoindre un Condor, mais Kai-125 reste derrière.

Une fin épique pour bien se préparer à la suite

Halsey est amenée dans la salle de guerre, et Parangosky lui ordonne de dire au Chef d'aller sur Halo. Ils doivent oublier l'idée de poursuivre un vaisseau Covenant vide. Elle l'avertit qu'il va être détruit par la gravité de Halo. Parangosky est déconcertée par les actions du Chef jusqu'à ce qu'elle réalise que Cortana est à bord de ce vaisseau. Comme le chef ne veut pas changer de cap, Halsey lui dit où faire une brèche…

Bien que la saison 3 de Halo soit encore incertaine, la saison 2 a été globalement un succès sur Paramount Plus. Les fans de cette série de science-fiction pourront espérer une nouvelle saison très prochainement ou presque. En effet, la fin de la saison 2 de Halo nous laisse entrevoir la possibilité d'une suite qui suivrait la voie de Halo.