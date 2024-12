Garmin : Ne vous perdez plus grâce à cette MAJ !

Garmin a récemment lancé la version 6.11 du logiciel stable pour ses montres connectées Lily 2 et Lily 2 Classic. De ce fait, si vous avez l’un de ces 2 modèles, vous disposez maintenant d’une Garmin dotée d’une mise à jour MAJ de son GPS.

Ce sont deux modèles introduits au début de l’année 2024. Ces montres sont conçues pour offrir une expérience plus compacte et élégante. Mais voici en détail en quoi cette mise à jour change les choses.

Une MAJ utile pour les montres Garmin

Les montres connectées Garmin attirent rapidement l’attention pour leurs caractéristiques. Et il est toujours agréable de les mettre à jour. Toute MAJ permet d’améliorer les fonctions d’une des smartwatch Garmin comme le GPS. Et la dernière version 6.11 se distingue par une série d’améliorations notables destinées à optimiser l’expérience utilisateur à ce sujet.

Le déploiement de la mise à jour a été relativement rapide. Cela a été fait après un cycle de test bêta de la version 6.xx qui a été étonnamment court. Une version similaire avait déjà été diffusée en novembre 2024. Mais seul un nombre limité d’utilisateurs en a profité.

C’était pour en évaluer les performances et la stabilité de cette MAJ. La version 6.11 marque un pas en avant en matière de fonctionnalités, avec plusieurs ajustements techniques et des corrections de bugs.

What do you get when you combine a stylish smartwatch with built-in GPS?



The Garmin Lily 2 Active. pic.twitter.com/4b8QEDsNbr — Navworld (@NavWorldSA) November 20, 2024

Les principales améliorations

La dernière MAJ de Garmin permet de disposer de changements significatifs. Vous pouvez gérer vos exercices de marche plus facilement, avec l’introduction de Move Alert 2.0. Cette nouvelle version de l’alerte de mouvement vise à offrir un suivi plus précis des périodes d’inactivité et encourage les utilisateurs à se lever régulièrement. C’est essentiel pour une santé optimale.

En plus de cette fonctionnalité, la mise à jour (MAJ) améliore la fonction Connected GPS sur une Garmin. La montre peut alors se connecter plus efficacement au GPS du smartphone lié à elle pour une localisation plus précise lors des activités de plein air. Cette amélioration devrait ravir les utilisateurs qui emploient leur montre pour des sports en extérieur ou des randonnées. Cela permet d’ailleurs d’optimiser la consommation d’énergie.

En plus d’une MAJ du GPS, ces correctifs améliorent aussi les Garmin

Garmin a également apporté des corrections importantes concernant les activités de type HIIT (High-Intensity Interval Training) et Dance. De nombreux utilisateurs disaient que des dysfonctionnements étaient notables à ce propos. Mais la mise à jour (MAJ) 6.11 de Garmin résout ces problèmes.

Les données collectées pendant ces exercices sont maintenant plus précises. En parallèle, l’entreprise a éliminé plusieurs bugs dans l’interface utilisateur. L’interaction avec la montre est désormais plus fluide et agréable.

Ensuite, Garmin a profité de cette mise à jour pour effectuer une mise à jour du Sensor Hub, la version 32.22. Cela permet d’améliorer la gestion des capteurs et des performances globales de la montre. Ces ajustements offrent une expérience utilisateur plus stable et plus réactive. Et les risques de plantages ou de lenteurs sont réduits.

Disponibilité

Selon un post sur le Forum Garmin, la version 6.11 de la MAJ du GPS est déjà disponible pour environ 50 % des utilisateurs des modèles Lily 2. Toutefois, la société n’a pas précisé de date exacte pour le déploiement complet de la mise à jour. Les utilisateurs peuvent télécharger la nouvelle version du logiciel via l’application Garmin Connect Mobile. Sinon, il suffit d’utiliser Garmin Express sur ordinateur.

Il est également intéressant de noter que la version 3.02 du logiciel a récemment été publiée pour la version Lily 2 Active. Elle apporte plusieurs correctifs de bugs supplémentaires. Enfin, la montre Garmin Lily 2 et Lily 2 Classic offrent de nouvelles fonctionnalités.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn