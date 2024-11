Cette mise à jour rend la Garmin Lily 2 Active encore plus attractive !

Garmin a récemment annoncé la première mise à jour bêta pour sa smartwatch Lily 2 Active. C’est un modèle lancé en octobre dernier. Elle porte le nom de version bêta 3.01. Et elle introduit une nouvelle fonctionnalité ainsi que plusieurs améliorations notables.

Conçue pour le suivi de la santé et de la condition physique, cette montre connectée intègre un GPS. Et elle se positionne comme un choix attrayant pour les utilisateurs soucieux de leur bien-être. Mais voyons vraiment à travers ces lignes de quoi il retourne.

Auto Pause, une nouvelle fonctionnalité très pratique sur la Garmin Lily 2 Active

L’une des principales nouveautés apportées par cette mise à jour sur la plus féminine des Garmin, c’est-à-dire la Lily 2 Active est la fonction Auto Pause. Cette fonctionnalité permet à la montre de mettre automatiquement en pause le chronomètre lorsque l’utilisateur cesse de bouger ou ralentit en dessous d’une vitesse prédéfinie.

Cela s’avère particulièrement utile pour les coureurs et les cyclistes. En effet, cela permet de mieux gérer les temps de pause sans avoir à manipuler manuellement la montre. Cette amélioration vise à offrir une expérience utilisateur plus fluide et intuitive. Cela simplifie le suivi des performances sportives.

Des corrections de bugs qui tombent à pic

En plus de la fonction Auto Pause, la mise à jour 3.01 inclut des correctifs pour plusieurs bugs identifiés sur la Garmin Lily 2 Active. Parmi les problèmes résolus, on trouve des ajustements liés à Garmin Coach. C’est le programme d’entraînement personnalisé de Garmin.

Puis, ce qui a attrait au widget sommeil, qui permet aux utilisateurs de suivre la qualité de leur sommeil. Ces corrections visent à améliorer la fiabilité et la précision des données fournies par la montre. Cela renforçe ainsi la confiance des utilisateurs dans les fonctionnalités de suivi de la santé.

Puis, Garmin a également annoncé avoir apporté des améliorations à l’interface utilisateur. Bien que les détails spécifiques de ces changements n’aient pas été divulgués. Ces ajustements visent à rendre l’expérience globale de navigation et d’interaction avec la montre plus agréable et intuitive.

Détails techniques de la mise à jour sur la Garmin Lily 2 Active

La version bêta 3.01 s’accompagne de plusieurs mises à jour techniques. Il y a notamment la version 32.29 de Sensor Hub qui gère les capteurs de la montre. Et il y a les versions 3.01 de Text Languages et de GCM Translations. Ces mises à jour sont essentielles pour garantir que la montre fonctionne de manière optimale et qu’elle reste compatible avec les dernières technologies et langues.

Disponibilité et installation

La mise à jour bêta pour la Garmin Lily 2 Active est envoyée automatiquement aux appareils éligibles. Garmin a précisé que la montre vérifiera quotidiennement la disponibilité du nouveau logiciel. Les utilisateurs recevront donc les dernières améliorations sans avoir à effectuer de démarches manuelles.

Il est important de noter que la Garmin Lily 2 dispose également de son propre programme bêta, avec la dernière mise à jour ayant été déployée au début du mois de novembre. Garmin démontre donc son engagement à améliorer constamment l’expérience utilisateur. Cela sous-entend d’intégrer de nouvelles fonctionnalités et en corrigeant les problèmes existants.

