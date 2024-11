Test de la Garmin Lily 2 Active : La montre féminine réinventée

La série Lily de chez Garmin est un ensemble de montres connectées qui se démarquent dans l’univers des montres pour femmes. Et la Lily 2 Active est une toute nouvelle version qui succède parfaitement à ses prédécesseurs. Il m’a paru plus que normal que je teste la Garmin Lily 2 Active, car elle n’est pas comme les autres.

Conçue spécialement pour les femmes, elle est bien plus qu’un simple accessoire. Ce petit compagnon de vie est spécial. Elle aide à suivre la santé et les activités sportives des femmes. Mais elle a d’autres utilités. Les voici, je vous les décris en détail à travers ces quelques paragraphes.

Caractéristiques techniques

Un design inchangé mais toujours aussi élégant

La Garmin Lily 2 Active présente un boîtier en métal et un cadran à motifs unique. Elle a un look intemporel qui s’adapte à toutes les occasions.

Avec un poids léger de 29 grammes et un diamètre de 38 mm, elle est confortable à porter tout au long de la journée. De plus, sa propriétaire peut personnaliser la montre avec différents bracelets et couleurs, permettant à chacune d’exprimer son style personnel. Personnellement je n’ai aucune préférence en termes de coloris car je trouve que toutes les Garmin Lily 2 Active sont très belles.

Le modèle que j’ai eu, c’est le Lunar Gold/Blanc. Il est facile à attacher à mon poignet, avec un bracelet à ouverture rapide. Vous pouvez acheter des bracelets supplémentaires pour mélanger et assortir les couleurs.

Il existe aussi des modèles de couleur Silver/Lilas et Jasper Green. Et 5 autres couleurs sont disponibles, dont deux avec un bracelet en cuir et deux autres avec un bracelet en tissu.

Une montre connectée avec un super petit écran

La navigation sur la montre est intuitive grâce à un écran tactile lumineux et à deux boutons latéraux. Sa résolution est de 240 x 201 pixels, comme son prédécesseur. Le cadran de la montre est conçu et fabriqué à l’aide de Corning Gorilla Glass 3 et serti d’aluminium. Tandis que le cadran de la montre est très fluide.

Sinon, le cadran de la montre est orné d’un fond d’écran croisé et de 8 motifs différents. Il y a des réglages d’horloge traditionnels et des affichages numériques. J’en ai choisi un qui indiquait à la fois ma fréquence cardiaque et les pas effectués.

Il m’a fallu un peu plus de temps pour m’habituer à l’écran caché. Il m’obligeait à bouger vigoureusement mon poignet pour le réveiller ou à appuyer sur le bouton situé en bas au centre de l’écran, qui, comme l’écran tactile, était parfois frustrant et difficile à utiliser. Mais ça va, tout est une question d’habitude.

Connectivité et Notifications

Compatible avec les smartphones iPhone et Android, la Garmin Lily 2 Active permet de recevoir des notifications d’appels, de messages et d’applications directement sur le poignet. Je trouve cela très utile quand je n’ai pas envie de sortir mon smartphone.

De plus, je peux vous dire que les fonctionnalités d’assistance et de détection des incidents assurent la sécurité des utilisatrices lors de leurs activités en extérieur. En outre, lors de mon test, il s’avère que la Garmin Lily 2 Active prend en charge Garmin Pay. Auparavant cette application était uniquement pour les modèles classiques.

Maintenant, c’est génial de pouvoir payer certains achats sans contact. Cela évite ainsi d’avoir à transporter des cartes ou de l’argent liquide sur soi.

Une montre pouvant commander votre playlist

Après cela, la Garmin Lily 2 Active que je teste prend en charge les commandes musicales. Cela permet de régler facilement le volume ou de passer d’une piste à l’autre sans toucher à votre téléphone.

En revanche, elle ne permet pas de stocker de la musique. Par conséquent, si le GPS est très utile si vous souhaitez effectuer un suivi de localisation sans votre téléphone, vous en aurez toujours besoin si vous souhaitez écouter de la musique.

Une excellente smartwatch pour le suivi de la Santé

Pour suivre, la montre inclut des fonctionnalités spécifiques pour le suivi des cycles menstruels et des grossesses. Elle pour celles qui veulent gérer leur poids, elle offre des conseils adaptés en matière d’exercice et de nutrition. Et cette montre connectée a d’autres capteurs. Il y en a un pour la vitesse/cadence, ANT+ Lights, Running Footpod, et Tempe (température).

Grâce à un capteur de fréquence cardiaque précis intégré, elle fournit des données en temps réel sur la santé cardiaque. En fait, il s’agit d’une fonction d’instantané de santé. De ce fait, j’ai eu un excellent topo sur le suivi de la variabilité de ma fréquence cardiaque (VFC).

Cela permet aux utilisatrices de mieux comprendre leur condition physique. Bien que l’oxymètre de pouls ne soit pas disponible dans tous les pays, il est un ajout précieux pour surveiller la saturation en oxygène, surtout lors d’activités physiques intenses.

Fonctionnalités Sportives

Équipée d’un GPS intégré et d’une boussole, la Garmin Lily 2 Active que je teste permet de suivre les activités en extérieur. Elle prend en charge une variété de sports. L’ajout de 15 nouveaux profils sportifs est pratique. Cela comprend des fonctions de golf et la prise de mesures avancées pour la natation. Sinon, la montre connectée enregistre également les séances d’entraînements structurées comme le yoga.

Cela offre des statistiques détaillées pour chaque activité. Vous pouvez également en ajouter d’autres ou supprimer certaines formes d’exercice si vous ne les utilisez pas. Cela vous évitera de faire défiler les pages. Par exemple, j’aime la danse. Et bonne nouvelle, la Garmin Lily 2 Active prend cela en charge. L’appareil peut suivre de nombreux types de danse, y compris le hip-hop et la Zumba.

Malheureusement, il n’est pas possible d’ajouter des exercices tels que le tennis ou le cyclisme en salle. Vous n’obtiendrez probablement pas de résultats précis pour ces exercices.

Sinon, avec l’intégration de Garmin Coach, les utilisatrices comme moi peuvent accéder à des programmes d’entraînement personnalisés pour améliorer leurs performances. Et en période de stress, la montre propose des exercices de méditation et des techniques de respiration, aidant les utilisatrices à gérer leur bien-être mental.

Une autonomie Impressionnante

Avec une autonomie de 9 jours en mode montre connectée et de 9 heures en mode GPS, la Lily 2 Active est conçue pour accompagner les utilisatrices tout au long de la journée sans nécessiter de recharge fréquente. Sachez que la Lily 2 ne dure que 5 jours. De ce fait, ce modèle est plus intéressant en termes de charge.

Chaque matin, elle fournit un aperçu du sommeil, y compris la variabilité de la fréquence cardiaque, permettant de commencer la journée en toute connaissance de cause. Et si au cours de la journée, comme moi, vous aimez prendre une pause, cette smartwatch possède une fonction détection de sieste. C’est assez pratique.

