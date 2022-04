Les fonctionnalités d’Unreal Engine 5 que les joueurs sur PC doivent connaître

Voici les fonctionnalités les plus importantes d’Unreal Engine 5 pour rendre les jeux PC plus beaux que jamais.

A part Fortnite, il n’existe pas à proprement parler de jeux Unreal Engine 5 à ce jour. Epic vient de l’ouvrir à tous les développeurs, après l’avoir libéré en accès anticipé en 2021. Il est utilisé pour développer un nouveau jeu Tomb Raider.

Cela permettra de fournir un véritable saut générationnel dans le développement de jeux sur PC et consoles. Mais pour les jeux sur PC, il existe d’autres fonctionnalités pour rehausser leur beauté.

La super résolution temporelle ou TSR

Cette fonctionnalité déterminante d’Unreal Engine 5 prend le pas sur les nouveaux moteurs d’éclairage et d’ombre. C’est en effet un outil de super échantillonnage interne permettant au jeu d’obtenir une qualité d’image quasi native. Et ce, tout en conservant la résolution inférieure pour de meilleures performances.

C’est la TSR qui est la clé du fonctionnement de la démo The Matrix Awakening d’Epic. Nous l’avons d’ailleurs déjà vu en action dans Ghostwire Tokyo. Le suréchantillonnage est également la base de la prochaine génération de graphiques. La TSR fonctionne sur toutes les cartes graphiques et consoles. Elle permet donc facilement l’intégration d’une mise à l’échelle temporelle de haute qualité des jeux.

Lumen, Nanite et Virtual Shadox Maps Virtual Shadow Maps (VSM)

Unreal Engine 5 a trois principales nouvelles fonctionnalités : Lumen, Nanite et Virtual Shadow Maps (VSM). Chacune d’elles collaborent pour fournir un éclairage plus précis et détaillé.

Si la VSM et la Nanite assurent la virtualisation des techniques de rendu très détaillées. Elles ne fournissent que les détails importants au joueur. C’est ensuite la Lumen, ce système d’éclairage global dynamique, qui donne vie à ces deux fonctionnalités d’Unreal Engine 5. Ces trois fonctionnalités apportent une sensation de profondeur aux jeux Unreal Engine 5 sur PC.

Le Mass AI, une des fonctionnalités d’Unreal Engine 5

Ce nouveau système fournit un ensemble d’outils permettant aux développeurs de placer des personnages dynamiques dans un environnement de monde ouvert. On l’a notamment vu en action dans le Matrix Awakens. C’est ce système qui a été utilisé pour simuler 35 000 membres de la foule, 18 000 véhicules et 40 000 voitures garées dans la démo. Il y a même plus impressionnant : le système peut simuler tout cela peu importe l’endroit où se trouve le joueur.