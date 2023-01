The Pale Blue Eye : la fin bouleversante du film expliquée

Voici tout ce qu’il y a à savoir de la fin de The Pale Blue Eye, cette histoire lugubre qui figure parmi les nouveautés Netflix de ces derniers jours.

Scott Cooper plonge le public dans un univers mystérieux où la vérité est savamment dissimulée sous des couches de subterfuges. La fin de The Pale Blue Eye se dévoile lors d’une discussion entre Augustus Landor et Edgar Allan Poe. Toutes les cartes sont enfin dévoilées.

The Pale Blue Eye, une histoire de vengeance sur Netflix

Le fameux enquêteur Augustus a été requis pour résoudre le mystère des assassinats de militaires. Cet enquêteur était alors en proie à son désespoir de retrouver Mattie, sa fille qui venait alors de disparaître. Il essayait alors de noyer son chagrin dans l’alcool. Edgar Allan Poe est alors le seul à avoir continué à approfondir l’histoire lorsqu’elle semblait être résolue. Les enquêteurs se sont en effet dits en premier lieu que ces soldats aux corps affreusement mutilés ont été assassinés lors d’un rituel par des locaux.

En un éclair de lucidité, Poe se réveilla en sursaut de son sommeil et tout lui devient alors aussi clair que de l’eau de roche. Il a donc confronté Auguste sur ce qui s’est passé. Edgar Allan Poe s’est en effet rendu compte que ces soldats assassinés ont agressé Mattie et qu’elle se serait suicidée devant son père. Auguste, l’enquêteur appelé pour résoudre les meurtres, était en effet l’assassin que tous recherchaient. Il vengeait ainsi sa fille. Tous ces meurtres se résumaient en effet à une histoire de vengeance d’un père pour l’agression de sa fille.

La vérité n’est pas toujours libératrice

Lors de la discussion, Auguste et Poe qui se sont liés d’amitié, ne peuvent pas retenir leurs larmes. Des flashbacks de chaque meurtre viennent alors ponctuer le monologue de Poe alors qu’Auguste ne cherche même pas à se défendre. Toute l’intrigue est ici expliquée, c’est la fin de The Pale Blue Eye, cette émission diffusée sur Netflix.

Auguste raconta alors qu’il torturait les soldats pour obtenir le nom de chaque personne impliquée dans l’agression de sa fille. Il les a alors traqués et assassinés un par un. Un de ces agresseurs lui aurait cependant échappé. L’enquêteur avoue n’avoir plus l’énergie pour lui courir après. Savoir que cet agresseur aurait constamment peur pour sa vie, lui suffit largement. D’autant plus que les meurtres n’ont pas réussi à étancher sa soif de vengeance.

Sans titre3Poe avoue alors qu’il ne cherche pas à dénoncer l’enquêteur Auguste qui est d’ailleurs devenu son ami. Il veut juste comprendre et le réconforter. Après avoir pleuré, ce père va alors se recueillir sur le tombeau de sa fille. Il laisse alors échapper le ruban de Mattie. Ce geste symbolise le fait qu’il lâche enfin prise. La fin de The Pale Blue Eye, ce film diffusée sur Netflix, illustre clairement que notre soif de justice est souvent étouffée par la réalité.

