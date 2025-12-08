En plus des e-bikes, voici le casque avec feu embarqué de Rivian !

Rivian, le géant des pick-up électriques, démontre que son ambition ne se cantonne pas à la route. Après avoir électrifié le vélo avec ses e-bikes, la marque passe à la protection du cycliste avec une innovation aussi brillante que maligne. C’est un casque dénommée Alpha Wave Helmet que Rivian met en avant.

Sa filiale Also dévoile un casque intégrant… un véritable feu arrière ! Bien plus qu’une coque, ce bijou de tech connectée fait de votre sécurité un spectacle visible de tous. Éclairage garanti.

Le casque futé qui peut vous sauver la mise

ATGATT. pour les non-initiés, signifie « All The Gear, All The Time ». C’est un équipement intégral, en toutes circonstances. Sauf que c’est bien plus qu’un slogan pour les passionnés de deux-roues. Il a sauvé des vies, dont celle de l’auteur de ces lignes, à plusieurs reprises.

Si le casque est souvent le parent pauvre de l’équipement, notamment sur les e-bikes ou e-motorcycles perçus – à tort – comme moins dangereux, il reste l’élément clé entre une balade et un drame. Les accidents impliquant ces engins électriques sont en hausse. Cela rappel cruellement que la vitesse n’est pas le seul facteur de risque.

Also relève le défi de la sécurité connectée

C’est dans ce contexte que la marque Also, une filiale de Rivian spécialisée dans le e-bike, a décidé de repenser son casque de A à Z. Son pari est de transformer un équipement de sécurité obligatoire en un accessoire désirable et hyper-connecté. La création de cette filiale de Rivian s’avère être, le casque Alpha Wave Helmet. C’est la « nouvelle génération de la technologie de sécurité et de connectivité ». Loin d’être un simple bolide en polystyrène, ce casque intègre des innovations destinées à séduire autant qu’à protéger.

Un concentré de technologie sous la coque

Alors, que trouve-t-on dans ce bijou de tech ? D’abord, une protection renforcée avec le « Release Layer System » (RLS), conçu pour mieux absorber les impacts rotatifs, souvent responsables de lésions cérébrales. Ensuite, un système d’ajustement « HighBar » pour une fixation simple et sûre d’une seule main.

Mais le plus impressionnant réside dans ses fonctionnalités intégrées. Il a un système audio avec quatre haut-parleurs et deux micros antibruit pour la musique, les appels ou la navigation GPS. Le tout est piloté depuis le guidon du vélo. Et cerise sur le gâteau : un feu arrière clignotant lors du freinage et un phare avant de 200 lumens. Le tout pour un poids plume d’environ 500 grammes, rechargé par une simple prise USB-C.

L’intelligence : l’arme secrète pour une adoption massive

Le coup de génie d’Also ne réside pas seulement dans l’empilement technologique. Il est dans l’intégration parfaite avec le e-bike. Cela fait du casque Alpha Wave Helmet fait la filiale de Rivian une pièce centrale de l’expérience de conduite. Le plus grand défi de la sécurité à deux-roues a toujours été de surmonter la réticence des usagers. Ils sont souvent rebutés par la complexité ou le côté contraignant des équipements.

En faisant du casque un hub connecté – source de musique, de guidage et de signalisation lumineuse – Also le rend indispensable au quotidien. Il ne protège plus seulement ; il sert, divertit et guide. Cette polyvalence pourrait bien être la clé pour inciter les riders à l’enfiler systématiquement.

Une révolution à 250 dollars qui appelle des émules

Commercialisé au prix raisonnable de 250 $ souit 215 euros, l’Alpha Wave concurrence les modèles « smart » du marché. Ils souvent plus chers et moins complets. Si cette innovation est aujourd’hui dédiée au e-bike, elle trace une voie prometteuse pour tout le secteur de la moto. Le principal danger pour un rider reste de ne pas être vu par les autres usagers.

Intégrer des signaux lumineux clairs et intelligents directement sur le casque, à la hauteur du regard des automobilistes, est une idée brillante. On ne peut qu’espérer voir les géants du casque moto s’en inspirer rapidement. Parce qu’en matière de sécurité, chaque innovation qui nous aide à être vus et à mieux protéger est, définitivement, une victoire.

