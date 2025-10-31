Après les SUV, Rivian dévoile son vélo électrique et son casque connecté

Rivian ne se contente plus de dominer les chemins avec ses SUV électriques : la voilà qui débarque sur les pistes cyclables avec ce vélo électrique ! La marque dévoile son premier vélo électrique au design radical et un casque connecté aussi stylé qu’intelligent.

L’objectif ? Révolutionner nos trajets urbains avec la même audace qui a fait son succès. Préparez-vous à pédaler dans le futur, avec une pointe d’ADN aventurier rivian dans votre quotidien.

Rivian dévoile Aussi : la micromobilité électrique sous la forme d’un vélo

La filiale de la marque Rivian, Aussi, vient de lever le voile sur une gamme audacieuse de véhicules électriques légers. Le vélo TM-B, le quadricycle TM-Q et le casque Alpha Wave promettent de redéfinir nos déplacements urbains. Avec son design radical et sa technologie innovante, le TM-B ressemble à rien de connu sur le marché.

Son système « DreamRide » révolutionnaire transforme chaque coup de pédale en énergie régénérative, tandis qu’un moteur électrique intelligent propulse la roue arrière via une courroie en carbone. L’électrique n’a jamais paru aussi séduisant.

La batterie qui vous veut du bien

L’autonomie n’est plus un souci avec le TM-B. Ses batteries amovibles (538Wh ou 808Wh) offrent jusqu’à 160 km d’autonomie et se rechargent complètement en moins de 4 heures via USB-C. Pratique, elles servent aussi de banque d’alimentation pour vos appareils électroniques.

Avec son assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h et son couple phénoménal de 180 Nm, les côtes les plus raides deviennent anecdotiques. Le freinage régénératif pourrait même augmenter l’autonomie de 25%, tandis que les freins à disque hydrauliques assurent des arrêts précis.

Un transformiste sur deux roues

La magie du TM-B réside dans la technologie dont ce véhicule est pourvu. Son cadre modulable se transforme sans outils en vélo cargo, transporteur d’enfants ou cruiser avec siège-banc. Une simple pression sur l’écran circulaire de 5 pouces déverrouille la tige de selle. La suspension avant inversée et l’amortisseur arrière s’adaptent aux cyclistes de 1,50m à 2,03m. La sécurité est omniprésente : le système antivol s’ active automatiquement, verrouillant batterie, roue et cadre, avec alertes en temps réel.

L’écosystème intelligent

Le casque Alpha Wave complète parfaitement l’expérience. Sa technologie RLS révolutionne la protection contre les impacts rotatifs, tandis que ses quatre haut-parleurs intégrés et ses micros antibruit permettent de gérer appels et musique depuis l’écran du vélo. Pour les charges lourdes, le TM-Q étend le concept à quatre roues. Ce quadricycle électrique, compatible avec les pistes cyclables, vise particulièrement la livraison du dernier kilomètre et les communautés résidentielles.

Le futur à portée de main

Le design du TM-B ne laisse pas indifférent – entre audace esthétique et fonctionnalité pure. Disponible en édition limitée à 3 870€ (livraison printemps 2026) ou en version standard à 3 440€, il représente un vent de fraîcheur dans un secteur en difficulté.

Comme le déclare Chris Yu, président d’Aussi : « Notre vision est d’allier technologie et design pour créer des petits véhicules électriques qui inspireront l’adoption de modes de transport plus efficaces ». La révolution du micromobilité est en marche, et elle a trouvé son catalyseur.

