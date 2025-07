HYP-E : le casque connecté pour vélos électriques

ABUS dévoile le HYP-E. Ce casque intelligent est certifié NTA 8776 doté de LED à 360°, d’un système de clignotants et d’un feu de freinage pour renforcer la sécurité des cyclistes urbains.

Rouler en toute sécurité en milieu urbain n’a jamais été aussi une préoccupation. Avec le nouveau casque HYP-E, la marque ABUS introduit une série d’innovations inédites dans l’univers du cyclisme. Ce modèle ne se contente pas de protéger la tête : il maximise la visibilité et intègre des fonctions habituellement réservées aux véhicules motorisés. Clignotants, feu de freinage et confort optimal font de ce casque vélo un incontournable pour les cyclistes modernes.

Un casque pensé pour la visibilité intégrale

La visibilité est devenue un enjeu de taille pour les cyclistes, surtout dans les zones urbaines où les risques sont multiples. ABUS répond à ce défi avec son nouveau casque HYP-E, conçu pour « mettre l’accent sur la visibilité globale du cycliste dans le trafic routier ». Grâce à des LED intégrées à l’avant et à l’arrière, il offre une visibilité panoramique à 360°. Le feu arrière rouge devient presque un standard, mais ABUS va plus loin avec le bandeau lumineux blanc à l’avant. Il est visible par les véhicules qui arrivent en sens inverse. Cinq modes d’éclairage sont proposés, et la recharge s’effectue via USB-C. Cela confirme la volonté d’intégrer des technologies pratiques et intuitives.

Clignotants et feu de freinage : des fonctions inédites pour un casque

Le HYP-E franchit une étape importante après avoir intégré ces fonctionnalités habituellement réservées aux véhicules motorisés. « Le HYP-E dispose de fonctionnalités supplémentaires […] un clignotant et un feu de freinage innovant », précise la marque. Le cycliste pilote ces signaux via deux télécommandes distinctes : l’une fixée au guidon pour activer les clignotants, l’autre connectée au levier de frein pour le feu stop. Un capteur détecte la pression sur le frein et déclenche l’éclairage, ce qui évite les activations intempestives. Bonus pratique : la fonction “appel de phare” est disponible. Ces dispositifs, rechargeables par USB et dotés d’indicateurs de batterie, renforcent la vigilance et apportent une dimension proactive à la sécurité.

Une visière brevetée et un design durable

Au-delà des LED, ABUS innove avec une visière réglable et amovible via un système magnétique breveté. Trois versions sont proposées : « clear » pour la faible luminosité, « smoke » contre l’éblouissement et « photocromic » pour s’adapter automatiquement aux conditions de lumière. Autre point fort : une conception pensée pour durer. Chaque élément – électronique, visières, oreillettes – est remplaçable. Le casque intègre également des oreillettes avec inserts réfléchissants et un système d’aération ajustable pour un usage toute l’année. Trois déclinaisons (Basic, ACE, BL.ACE) et quatre coloris monochromes seront disponibles, à partir de 199,95 € TTC.

