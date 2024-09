Antivol YARDO d’ABUS : sécurité optimale par empreinte digitale

En septembre 2024, ABUS, expert en sécurité, lance l’antivol YARDO Fingerprint 7807F. Ce dispositif innovant marque une nouvelle étape dans la protection des vélos qui allie technologie et praticité. Sans clé ni code, il se déverrouille par simple empreinte digitale. Avec une capacité d’enregistrement de 20 empreintes, cet antivol se veut pratique pour les familles et les groupes. Finis les oublis de clés, chacun peut avoir accès au vélo sans contrainte.

Une utilisation simplifiée et autonome

L’antivol YARDO offre une flexibilité inédite. Il fonctionne indépendamment des smartphones et autres appareils. Les utilisateurs principaux, ou administrateurs, peuvent ajouter ou supprimer des empreintes directement sur le dispositif. Cette autonomie se traduit aussi par l’absence de prise de courant : une pile CR2 assure 10 000 opérations de verrouillage. En cas de batterie faible, un signal avertit l’utilisateur. Les empreintes restent mémorisées pour garantir un accès continu. Conçu avec une chaîne de 7 mm d’épaisseur, le YARDO est robuste et résistant aux intempéries. Sa mémoire est cryptée et il bénéficie de la classe de protection IP66/IP68. Cela assure une résistance accrue à la poussière et à l’eau.

Un antivol idéal pour tous les usages

Disponible en deux longueurs (85 cm et 110 cm), cet antivol s’adapte à différents usages. Il reste toutefois compact et pratique à transporter. Avec un prix de vente de 99,95€, il se positionne comme une alternative solide aux solutions classiques. Le YARDO d’ABUS n’est pas seulement une solution pour les cyclistes urbains. Il se prête aussi à des utilisations variées grâce à sa capacité d’enregistrement d’utilisateurs multiples. Que ce soit pour partager un vélo entre collègues ou pour sécuriser plusieurs vélos avec un seul antivol, il offre une flexibilité remarquable. Les empreintes digitales enregistrées peuvent être effacées et remplacées à tout moment, facilitant la gestion des accès.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

