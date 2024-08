eDirtySixer dévoile sa nouvelle version ultra-performante pour les cyclistes de grande taille !

Les vélos électriques pour les personnes mesurant plus de 2m existent. Et une entreprise a justement conçue l'eDirtySixer pour eux, un vélo géant comprend différents éléments électriques.

A côté de vélos électriques ordinaires ou des cargos, ce vélo peut paraître extraordinaire. En effet, la différence de taille est notable. Voici ce qu'il en est.

L'eDirtySixer, le plus grand vélo électrique du monde

Si vous mesurez plus de 2m et que vous avez du mal à trouver un deux-roues à votre taille, l'eDirtySixer pourrait être la solution à vos soucis. Il est littéralement taillé pour les géants.

Intégrant une motorisation Bosch, ce vélo électrique pour géant possède également un look intéressant. C'est pourquoi, il est remis au goût du jour. Actuellement, il est disponible en deux tailles. Le premier modèle a des roues de 32″, tandis que l'autre version a des roues de 36″ qui peuvent supporter des cyclistes qui font plus de 2 m 30.

Un vélo électrique géant remis sous le feu des projecteurs

En fait, l'eDirtySixer a été produit et commercialisé en 2022. Mais en 2024, il connaît de nouveau un grand succès, car une nouvelle option a été ajoutée. En effet, même si ce vélo est reconnu pour ses dimensions impressionnantes, le fabricant y a intégré un moteur Bosch Performance Line CX qui change complètement la donne.

De ce fait, la version 2024 est encore plus attrayante. Ce vélo électrique pour géant possède désormais un couple de 85 Nm et sa puissance maximale est de 600 Wc. Même s'il est clair que les personnes de grande taille font de plus grandes foulées, cela va vraiment se voir lorsqu'elles chevaucheront ce véhicule. Il prodigue véritablement un certain pouvoir lors des trajets.

Une différence notable

Habituellement, les vélos classiques embarquent des roues d'un diamètre de 27,5 à 29″. Mais il est clair que ce n'est pas suffisant pour tout le monde. L'eDirtySixer XL et 4XL sont donc des vélos électriques très pratiques et confortables.

A noter, il s'avère que la plus petite des deux versions convient aux personnes faisant 1,78 m. C'est déjà un grand chiffre. Mais on comprend tout de même que cette monture est parfaite pour ceux qui font plus de 1,90 m.

Les caractéristiques de l'eDirtySixer

Pour se rendre compte de sa solidité, il est important de savoir que le cadre de ce vélo électrique géant est en aluminium. Et il est entièrement rigide. Les roues sont montées par des pneus DirtySixer Vee T-Monster de section 2,4″ pour le 32″ et de 2,25″ pour le 36″.

Ensuite, la transmission est assurée par un ensemble Shimano LinkGlide Cues à 10 vitesses. Et pour freiner, vous avez droit à un kit Tektro à commandes hydrauliques et d'étriers pourvus de 4 pistons (disques 203 mm).Comme spécificité, la version 36″ embarque deux freins à disques sur sa roue avant. Enfin, même s'ils sont grands, ces vélos ont un poids correct. En effet, ils font 29 kg pour la petite version et 31,5 kg pour la grande version.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn