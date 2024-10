Casque de vélo : Combien devez-vous investir pour être vraiment protégé ? Réponses ici !

Lorsqu’on parle de choisir un casque de vélo, beaucoup se demandent si on doit opter pour un prix plus élevé pour une meilleure protection. Une récente étude de l’Imperial College de Londres apporte une réponse surprenante à cette question. Voici ce qu’on a pu conclure d’après cette recherche.

Le prix du casque de vélo, pas toujours synonyme de protection optimale

L’étude a été diffusée dans le journal Annals of Biomedical Engineering. Elle a évalué 30 modèles de casques vendus en Angleterre dont le tarif varie de 12 euros à 155 euros. L’une des conclusions est qu’aucune corrélation entre le coût d’un casque et sa capacité à protéger contre les blessures graves suite à un accident à vélo n’existe.

Les résultats révèlent que de nombreux casques de vélo offrent des performances similaires en matière de protection contre les chocs linéaires peu importe leur prix. C’est-à-dire les impacts directs. Cela dit, le système de protection contre les impacts rotationnels, tel que le MIPS, fait une réelle différence. Ce système est présent dans plusieurs modèles haut de gamme. Il réduit efficacement le risque de blessures lors d’un choc en rotation. Ce type de danger est moins pris en compte dans les modèles sans technologie spécifique.

Confort, ventilation et autres critères influents

La protection qu’offre un casque de vélo est loin d’être la seule caractéristique importante. D’autres éléments comme le confort et la ventilation jouent un rôle clé dans le choix d’un casque. C’est notamment le cas pour un usage régulier ou sportif. Un casque bien ajusté, léger et bien ventilé permet d’éviter la fatigue sur de longues distances.

En outre, les modèles plus coûteux intègrent généralement des caractéristiques supplémentaires. Citons particulièrement l’aérodynamisme, qui peut être essentiel pour les cyclistes de route ou en compétition. Vous trouverez également des modèles avec des visières intégrées, des systèmes d’éclairage ou des kits adaptés aux conditions hivernales. Je trouve que ces éléments d’un casque de vélo sont aussi importants que la protection et justifient un prix plus élevé. Ces fonctionnalités peuvent améliorer l’expérience globale pour le cycliste.

