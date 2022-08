House of the Dragon vs Les Anneaux de pouvoir : quelles différences ?

HBO et Prime Video s’affrontent avec leurs séries épiques House of the Dragon et Les Anneaux de pouvoir, malgré des différences flagrantes entre elles.

House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones vient de commencer sa diffusion. Les Anneaux de pouvoir débarque aussi sur Prime Video. Ce qui revient finalement à opposer ces deux séries épiques et fantastiques. Voici d’ailleurs les différences les plus frappantes entre ces deux propriétés.

Le potentiel, la principale différence entre House of the Dragon et les Anneaux de pouvoir

C’est le point où ces deux séries diffèrent le plus. House of the Dragon s’annonce en effet comme une salve d’ouverture d’un long déploiement de suites et de retombées de Game of Thrones. Georges RR Martin, l’auteur l’a décrit comme le début d’un potentiel réseau de programmes interconnectés de style Marvel Cinematic Universe.

Amazon quant à lui, ne peut créer qu’une seule série composée de cinq saisons, basée sur les œuvres de JRR Tolkien. Il n’y aura donc que la série « Les Anneaux de pouvoir ». Il semblerait donc que le soleil continuera fort longtemps à briller sur le royaume de Game of Thrones.

House of the Dragon est moins cher que les Anneaux de pouvoir

House of the Dragon a requis un budget de 200 millions de dollars pour sa première saison. Ce qui est nettement moins cher que ce qu’Amazon a dépensé. Ce dernier a alloué un budget de 465 millions de dollars pour la première saison de sa série Les Anneaux de pouvoir.

House of the Dragon vise un public différent de celui des Anneaux de pouvoir

House of the Dragon se classe sans surprise dans la même catégorie que Game of Thrones : pour adultes. La série est sanglante et salace. Les Anneaux de pouvoir quant à elle, reprend la même classification que les Marvel. Ainsi, les ados et pré-ados pourront voir la série, mais les plus jeunes devront patienter.

L’éventualité de futures saisons

House of the Dragon n’a pas encore reçu le feu vert pour une deuxième saison. Les premiers rapports indiquent toutefois que cela serait en bonne voie. Amazon quant à lui s’est déjà engagé pour cinq saisons de « Le Seigneur des anneaux : les anneaux du pouvoir ».

La fidélité au matériel source

House of the Dragon est supposée se dérouler dans le même monde et le même univers que Game of Thrones. Les Anneaux de pouvoir n’a quant à elle, aucun lien officiel avec les précédentes adaptations du « Seigneur des Anneaux ».

Chaque nouvel épisode de House of the Dragon est disponible tous les lundis sur OCS. Quant aux Anneaux de Pouvoir, Prime Video diffusera la série dès septembre.