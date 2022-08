DC admet enfin son intention de copier Marvel

Le nouveau patron de DC copie le succès cinématographique de Marvel. Mais cela serait-il suffisant pour le remettre de ces années de faux pas ?

Depuis le lancement de Marvel Comics au début des années 60, il s’est imposé en rival du DC. Lorsque DC a introduit la Justice League, Marvel a créé les Fantastic Four. Lorsque Marvel a fait un crossover majeur avec Secret Wars, DC a suivi avec Crisis on Infinite Earths. Personne ne devrait donc être surpris que le nouveau chef de Warner Bros, David Zaslav, veuille imiter le triomphe de Disney avec l’univers cinématographique Marvel.

DC copie Marvel, mais arrivera-t-il à le rivaliser ?

De nombreux studios ont tenté de lancer leur propre univers cinématographique. Certains ont eu plus de succès que d’autres en se lançant dans de tels projets. Warner Bros pourrait se classer dans la dernière catégorie notamment avec ses tentatives de construire un univers DC Extended Universe. Les critiques désastreuses de Justice League en 2017 ont cependant presque eu raison de ce SnyderVerse.

Pendant ce temps, des projets indépendants comme The Batman et Joker ont suggéré une autre chose. La société s’éloignait complètement de l’approche de l’univers partagé. Lors d’une réunion, Zaslav a toutefois identifié le MCU comme le modèle suivi par WB pour ses futurs films. Le chef de Warner Bros a déclaré être en train de réaliser une réinitialisation de l’entreprise. Elle se restructure avec un plan sur 10 ans se concentrant uniquement sur DC.

Ce projet est similaire à la structure efficace Alan Horn, Bob Iger et Kevin Feige mise en place chez Disney. Zaslav pense qu’ils peuvent construire une entreprise beaucoup plus forte et durable à partir de DC. On attend toutefois de voir si la société peut espérer rivaliser avec Marvel sur le grand écran.