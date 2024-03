Comment regarder UFC Fight Night : Ribas vs. Namajunas gratuitement ?

Ne manquez pas le combat tant attendu entre Amanda Ribas et Rose Namajunas lors de l'UFC Fight Night, qui se tiendra le 23 mars 2024 à l'UFC Apex à Las Vegas, Nevada, États-Unis. Découvrez comment regarder UFC Ribas vs. Namajunas gratuitement.

Plongez dans l'action palpitante de l'UFC en regardant gratuitement l'affrontement électrisant entre deux titans : Amanda Ribas et Rose Namajunas. L'ancienne championne poids paille de l'UFC, « Thug » Rose Namajunas, défiera l'imperturbable Amanda Ribas lors de l'UFC Fight Night du 23 mars 2024. Cette soirée explosive promet des émotions intenses alors que ces guerrières s'affrontent dans l'octogone. Dana White, le PDG de l'UFC, a confirmé cette confrontation très attendue, déjà révélée par MMA HOJE. Ne manquez pas cette opportunité de regarder UFC Ribas vs. Namajunas gratuitement.

Comment regarder l'UFC Ribas vs. Namajunas gratuitement ? Découvrez l'action en direct de l'univers de l'UFC sur MatchTV pour une expérience sportive inoubliable, et ce, sans aucun frais. Profitez de l'accès libre à cet événement exceptionnel pour vivre pleinement l'intensité du duel entre Amanda Ribas et Rose Namajunas. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Profiter pleinement du match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30j

Ribas vs. Namajunas : La précision technique contre la force brute

C'est le duel au sommet tant attendu entre Amanda Ribas et Rose Namajunas. Un face-à-face explosif entre la prodige offensive Ribas et l'ancienne championne méthodique Namajunas. Le 23 mars, dans l'octogone de l'UFC Apex à Las Vegas, la Brésilienne Ribas tentera d'imposer sa fougue et sa prise de risque pour détrôner la « princesse technique » Namajunas.

À 31 ans, Namajunas possède un impressionnant palmarès chez les poids pailles, forte de deux titres de championne UFC. Reine de la division pendant de longues années, elle s'est forgée une réputation de combattante cérébrale, privilégiant le placement et la précision au détriment du spectacle. Face à la pépite Ribas, au style bien plus agressif, Namajunas devra puiser dans ses ressources mentales et sa maîtrise technique quasi chirurgicale.

De son côté, Amanda Ribas, 28 ans, arrive auréolée de ses victoires expéditives par KO. La native de Minas Gerais est une tornade dans l'octogone, enchaînant les coups puissants jusqu'à l'effondrement de ses adversaires. Sa dernière victime, Luana Pinheiro, en a fait les frais. Cependant, Namajunas, expérimentée et posée, pourrait profiter des erreurs de la fougueuse Ribas pour la contrer avec précision.

Deux styles radicalement opposés pour un duel haletant. Laquelle de Namajunas ou Ribas saura imposer sa stratégie dans la cage ? Réponse le 23 mars !

Découvrez l'effervescence du match Ribas vs. Namajunas en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Ne loupez sous aucun prétexte l'affrontement tant attendu entre Ribas et Namajunas, diffusé gratuitement le 23 mars sur la chaîne sportive Match TV (https://matchtv.ru/channel/matchtv). Cette plateforme de premier plan en Russie retransmet en direct de nombreux événements de MMA, dont l'UFC Fight Night.

Pour ne pas manquer cet événement, utilisez un VPN fiable comme NordVPN. Avec ce VPN, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et accéder à toutes les fonctionnalités de la chaîne, y compris la diffusion en direct des combats. De plus, en cryptant vos données, il assure votre confidentialité en ligne.

Grâce à NordVPN, il vous suffit de vous connecter à un serveur en Russie pour accéder au contenu de Match TV sans aucune restriction. Ainsi, ne manquez pas le duel excitant entre Ribas et Namajunas, qui promet d'être plein de rebondissements.

Profitez de cette expérience de qualité offerte par Match TV et NordVPN pour regarder gratuitement le spectacle. Connectez-vous à un serveur russe le 23 mars et profitez du combat !

Regarder UFC Ribas vs. Namajunas gratuitement : FAQ

Quand aura lieu le duel entre Ribas vs. Namajunas ?

La nuit de combat débutera à l'UFC APEX, Las Vegas, NEVADA, le samedi 23 mars à 21 h pour les matchs préliminaires et le dimanche 24 mars à 00 h du matin pour les matchs principaux.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l'événement :

Matchs principaux :

R. Namajunas (États-Unis) vs. A. Ribas (Brésil) – Poids mouches

K. Williams (États-Unis) vs. J. Tafa (Nouvelle-Zélande) – Poids lourds

E. Shahbazyan (États-Unis) vs. AJ Dobson (États-Unis) – Poids moyens

P. Talbott (États-Unis) vs. C. Saaiman (Afrique du Sud) – Poids coqs

B. Quarantillo (États-Unis) vs. G. Miranda (Brésil) – Poids plumes

F. Padilla (Mexique) vs. L. Pajuelo (Pérou) – Poids plumes

Matchs préliminaires :

T. Ogden (États-Unis) vs. K. Holobaugh (États-Unis) – Poids légers

R. Ramos (Brésil) vs. J. Erosa (États-Unis) – Poids plumes

D. Grant (Angleterre) vs. C. Gibson (États-Unis) – Poids coqs

J. Errens (Pays-Bas) vs. S. Nguyen (États-Unis) – Poids plumes

M. Rendon (Mexique) vs. D. Zheleznyakova (Russie) – Poids coqs

M. Usman (Nigéria) vs. M. Parkin (Angleterre) – Poids lourds

S. Bannon (Irlande) vs. S. Luciano (Brésil) – Poids pailles

C. Saaiman (Afrique du Sud) vs. P. Talbott (États-Unis) – Poids coqs

I. Da Silva (Brésil) vs. A. Lima (Brésil) – Poids mouches