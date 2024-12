Ce fourgon chinois 100 % électrique offre 550 km d’autonomie !

Le Farizon SV, un fourgon 100 % électrique réalisé par la marque chinoise Farizon se prépare à débarquer sur le marché européen. Après un lancement réussi au Royaume-Uni, ce modèle arrivera progressivement sur d’autres territoires européens. Il propose une autonomie impressionnante qui va au-delà de 500 km.

Un fourgon 100 % électrique débarque au Royaume-Uni

L’arrivée du Farizon SV marque un tournant dans le marché des utilitaires électriques en Europe. Jusque-là, la concurrence chinoise l’avait relativement épargné. La marque de Hangzhou entend prendre de l’avance avec son nouveau modèle. Ce véhicule électrique, qui répond aux exigences des entreprises européennes, arrivera au Royaume-Uni puis s’étendra à d’autres pays. Farizon mise sur une plateforme modulaire spécifique qui optimise l’espace de chargement. Elle offre également de bonnes performances d’autonomie et de sécurité.

La stratégie de cette marque chinoise de VE repose sur l’adaptation de son fourgon 100 % électrique aux besoins du marché européen. Il se décline en trois versions de tailles variées. Elles vont de 4,99 m à près de 6 m de longueur. Cette flexibilité permet de répondre aux besoins de différentes entreprises. Les petites entreprises locales comme les plus grands groupes nécessitant des véhicules de plus grande capacité trouveront leur bonheur. Le fourgon électrique offrira une maniabilité accrue et un espace de chargement optimisé.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Farizon SV ?

Ce fourgon 100 % électrique s’équipe de la technologie « cell-to-pack ». Elle améliore la capacité de la batterie, réduit le poids et renforce la rigidité de la carrosserie. Le modèle propose également une plateforme drive-by-wire. En plus d’améliorer la direction, elle optimise l’autonomie. Cette dernière est augmentée de 5 % par rapport aux standards classiques. En termes de performance, ce fourgon électrique promet jusqu’à 400 km d’autonomie avec une batterie de 83 kWh, et jusqu’à 550 km avec la batterie de 106 kWh.

L’arrivée de Farizon et de son fourgon 100 % électrique en Europe s’inscrit dans une dynamique de croissance et de diversification. En septembre, la marque a signé un contrat avec Duvenbeck, une entreprise de logistique allemande, pour 50 camions électriques. Cela montre la volonté du constructeur de s’implanter durablement sur le continent, avec des véhicules performants et écologiques. Le Farizon SV pourrait ainsi devenir une meilleure option pour les flottes d’entreprises soucieuses de l’environnement.

