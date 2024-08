Le Kia PV5, un fourgon électrique comme vous n’en avez jamais vu !

Kia se prépare à élargir sa gamme de véhicules électriques en introduisant une série de véhicules utilitaires. Parmi eux, le Kia PV5, actuellement en phase de test, promet de révolutionner le marché des fourgons commerciaux. Ce véhicule, camouflé lors des essais, suscite déjà beaucoup d'intérêt.

En début d'année, Kia a impressionné les observateurs du CES de Las Vegas en dévoilant plusieurs concept-cars de véhicules utilitaires électriques. La gamme complète s'étend du PV1, un modèle compact destiné aux livraisons de dernier kilomètre, au PV7, un grand fourgon conçu pour les trajets longue distance.

Cette voiture, prévue pour une sortie fin 2025, se distingue par sa capacité à répondre à divers besoins. Ce véhicule modulable peut être configuré en taxi, minibus, ou fourgon de transport de marchandises. Sa plateforme permet d'accueillir des carrosseries variées, depuis le toit rehaussé jusqu'à la cabine avec benne, selon les besoins des clients.

Le PV5 repose sur la plateforme PBV (Platform Beyond Vehicle), que Kia qualifie de révolutionnaire. Cette base technique pourra intégrer des dispositifs de conduite autonome, domaine dans lequel Kia investit activement. Il est même envisagé de commercialiser ce modèle en tant que « robotaxi », notamment pour la coentreprise entre Hyundai Motor et Aptiv.

Un concurrence directe avec le Volkswagen ID.Buzz

Le PV5, notamment dans sa version pour le transport de personnes, se positionne en concurrent direct du Volkswagen ID.Buzz. Tout comme ce dernier, le PV5 pourrait être proposé en versions courte et longue, avec une capacité de sept places. Les premières images du fourgon commercial montrent une porte latérale coulissante pour faciliter le chargement et le déchargement.

Par ailleurs, ce véhicule utilitaire électrique se distingue par plusieurs caractéristiques techniques avancées. Il se recharge via une trappe située entre les phares avant. Les porte-à-faux courts et les vitres avant basses, qui sont présents sur ce modèle, améliorent la visibilité latérale. Ces éléments contribuent à une meilleure maniabilité et sécurité du véhicule.

Avec le lancement du PV5, Kia confirme ainsi sa volonté de devenir un acteur majeur dans le secteur des véhicules utilitaires électriques. La diversité des modèles et la modularité de la plateforme PBV permettent d'adapter chaque véhicule aux besoins spécifiques des clients, qu'ils soient dans le transport de personnes ou de marchandises.

Une gamme complète pour divers besoins

La gamme de véhicules utilitaires électriques de Kia couvre une large palette de besoins. Du compact PV1 au grand PV7, chaque modèle offre des solutions adaptées aux différentes exigences de livraison et de transport. En outre, le PV5 incarne parfaitement cette ambition.

En somme, avec le Kia EV5, Kia pose un jalon important dans le développement des véhicules utilitaires électriques. Ce modèle, aussi bien pratique que performant, s'adresse aux professionnels tout en étant respectueux de l'environnement. Les perspectives pour les utilitaires électriques sont encourageantes et Kia est un acteur clé de cette évolution.

