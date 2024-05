Call of Duty Warzone : comment résoudre le problème de latence ?

Vous en avez marre de voir votre gameplay saccadé, des décalages entre vos tirs et l'action à l'écran à cause de la latence sur Warzone ? Que vous soyez un vétéran de la bataille royale ou un bleu fraîchement débarqué, découvrez nos meilleures astuces pour vous aider à optimiser votre connexion. Finis les coups de sang devant l'écran. Retrouvez des sessions de jeu fluides et réactives comme au premier jour.

Si vous êtes un joueur de Warzone, vous savez à quel point la latence peut être frustrante. Ces micro-gelées, ces ralentissements aléatoires qui vous font perdre des combats sont le pire cauchemar de n'importe quel gamer. Rien de plus rageant que de viser droit dans la tête de votre adversaire pour le voir se déplacer par à-coups et éviter vos tirs. C'est la définition même de l'injustice, digne d'un bon tomber par terre en hurlant un « Mais c'est pas juste ! ».

La bonne nouvelle ? Plusieurs solutions existent pour vous sortir de ce cauchemar. Suivez le guide.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur L'utilisation d'un VPN réduit considérablement la latence en vous connectant à des serveurs moins congestionnés et en évitant la limitation de bande passante de votre FAI. NordVPN est fortement recommandé pour sa vitesse et sa fiabilité. Essayer NordVPN gratuitement 30 j

La latence : les déclencheurs

Vous êtes un amateur de Warzone, véritable furie sur les champs de bataille de Verdansk. Mais dès que votre skill se heurte à la moindre latence, c'est l'enfer sur terre. Ces micro-lags qui vous font rager, maudissant votre écran qui se fige au pire moment pour vous faire perdre un combat.

Parce qu'on le sait bien, dans le monde impitoyable des battle royale, une fraction de seconde de retard peut signer votre arrêt de mort. Et ce satané délai entre l'instant où vous appuyez sur la gâchette et le tir à l'écran a de quoi vous faire voir rouge !

Bien que parfois inévitable à cause d'une connexion défaillante, de votre côté aussi certains facteurs entrent en jeu :

Un PC sous-dimensionné

Une config à l'arrache

Les potentiels conflits avec d'autres applis qui squattent la RAM.

Pour redevenir l'authentique terreur de Verdansk que vous êtes, il va falloir corriger tout ça ! Alors, maintenant que vous visualisez mieux le problème, attaquons-nous aux solutions !

Le VPN, arme secrète pour un gameplay sans lag

Vous avez redémarré votre machine, réinstallé votre système d'exploitation et même ajouté un nouveau RAM … Rien y fait ! La latence vous pourrit toujours l'existence sur Warzone ? Voici la solution ultime le VPN.

Avec cette solution, vous pourrez choisir vous-même la route que prennent vos données pour rejoindre les serveurs de jeu. Un raccourci insoupçonné, une autoroute directe sans embouteillages ni travaux ! Fini les ralentissements inexpliqués. Profitez d'une stabilité à toute épreuve.

Et pour en profiter, rien de plus simple :

Installer et activer le VPN

Choisir le serveur le plus proche de la région de jeu où se trouve l'action

Profiter du jeu aux meilleurs débits

Parmi les offres existantes, NordVPN sort du lot et décroche la palme d'or. Non seulement, il s'agit de la solution la plus rapide du marché, mais elle propose aussi un killer combo :

Une sécurité de très haut niveau avec un cryptage militaire pour du gaming en ligne protégé

Plusieurs milliers de serveurs dans le monde, y compris dans les pays où Warzone cartonne

Un tarif imbattable grâce à des promotions régulières

Aucune limitation de bande passante, jouez autant que vous le souhaitez

En combinant tous ces atouts, difficile de passer à côté. Avec NordVPN dans votre arsenal, aucun lag ne pourra plus jamais vous arrêter !

Bon à savoir :

Le must reste d'avoir une connexion fibre optique, mais un VPN demeure efficace même sur ADSL ou 4G pour gagner en stabilité.

Autres astuces pour réduire la latence dans Warzone

Mis à part l'utilisation d'un VPN, quelques bonnes pratiques s'imposent pour optimiser au mieux votre configuration et vos réglages.

La bonne vieille mise à jour

La clé pour démarrer sur de bonnes bases ! Bien souvent, les soucis de latence dans Warzone tirent leur origine de problèmes relativement bénins à corriger. Avant toute chose, vérifiez que votre machine ou console est parfaitement à jour.

Une mise à jour obsolète des pilotes ou du système d'exploitation peut facilement provoquer des latences et autres ralentissements perturbants. Ne laissez pas ces petits oublis pourrir votre gameplay !

Pour Windows, direction le Panneau de configuration > Mise à jour Windows. Un petit clic sur « Rechercher les mises à jour » et le tour sera joué. Installez tout ce qui est proposé, en particulier côté pilotes pour booster les performances.

Sur console, vous pouvez facilement forcer une mise à jour du jeu et de la machine depuis le menu des paramètres système.

Bien configurer Warzone

Puisque les bases sont désormais saines, poursuivons notre croisade anti-latence en optimisant les réglages de Warzone. Ici, chaque petite option bien configurée sera un pas de plus vers un gameplay 100% fluide !

Tout d'abord, sachez que les paramètres graphiques ont un impact considérable sur les performances. Trop poussés, ils peuvent grandement affecter la fluidité, surtout sur des configurations modestes. Logique, plus les détails sont nombreux, plus la machine transpire pour tout afficher.

Pas de panique cependant, nous avons a la solution ! Allez dans Options > Onglet Qualité d'image et diminuez les paramètres comme la Résolution de rendu, les Effets de particules ou encore la Qualité du suivi des rayons.

N'ayez aucune pitié et réduisez la qualité de chaque option pour gagner un max en fluidité. Un jeu aux visuels altérés, soit, mais terriblement plus jouable !

Astuce pro : vous pouvez aussi modifier le Codage de texture pour diminuer les besoins en VRAM. Il s'agit de cette mémoire dédiée qui requiert un vrai palace pour bien tourner.

Fermer les tâches en arrière-plan

Une fois la mise au vert graphique opérée, penchons-nous sur un autre facteur critique : les ressources système mises à rude épreuve par la multitude de tâches simultanées.

Chaque logiciel ouvert pompe des ressources précieuses. Autant dire que lancer Warzone dans ces conditions, c'est l'assurance de se manger un lag de tous les diables !

La solution ? Fermez tout ce qui tourne inutilement avant de lancer le jeu pour lui laisser le plus de mémoire RAM et de puissance CPU possible. Qu'il s'agisse du dernier antivirus Ramsomware, de l'inévitable suite Adobe ou de votre vingtaine d'onglets YouTube ouverts, un grand ménage s'impose !

Sur Windows, la combinaison magique CTRL+ALT+SUPPR vous ouvrira le bon vieux Gestionnaire des tâches. De là, un simple clic-droit > Terminer tâche sur chaque processus vous permettra de réduire la consommation au strict minimum.

Passer en mode Performance

Réorganiser les priorités, donner toute la puissance à Warzone ! Voici venu le temps d'opter pour le début des optimisations système avancées. L'objectif : passer en mode d'alimentation PerformanceMax™.

Parlons un peu de ces fameux modes d'alimentation. Ceux qui sont définis par défaut sur Windows et la plupart des machines ont une fâcheuse tendance à donner la priorité à l'économie d'énergie plutôt qu'aux performances optimales.

Sur Windows, après un petit détour par le Panneau de configuration > Alimentation et performances, sélectionnez un mode taillé pour l'action. « Haute performance », « Performance maximale », etc. Un mode surpuissant fait pour allouer un max de ressources système à Warzone !

Sur console vous avez aussi la possibilité d'activer un mode optimal. Dans les réglages avancés se cache généralement une option « Boost » pour optimiser l'expérience jeu. Dégainez-la sans tarder pour débloquer les pleins calories dont vous avez besoin.

Derniers recours

Malgré tous ces efforts, subsistent encore quelques poches de résistance où le lag se terre ? Qu'à cela ne tienne ! L'heure est venue de déployer l'artillerie lourde pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce fléau.

Voici quelques pistes supplémentaires à explorer :

Vérifier que le problème ne vient pas d'un conflit avec un logiciel tiers (antivirus, software de gestion d'overclocking, etc)

Mettre à jour vos pilotes réseau pour optimiser la gestion du trafic internet

Changer de serveur si ceux de votre région semblent saturés

Réinstaller complètement Warzone pour corriger tout fichier corrompu

Faire un diagnostic matériel, notamment sur la RAM

Investir dans un routeur Wi-Fi plus puissant et récent

En dernier recours, envisager un upgrade du CPU/GPU pour plus de performances

En combinant l'utilisation d'un VPN comme NordVPN avec toutes ces astuces, vous pouvez considérablement réduire la latence dans Call of Duty: Warzone et améliorer votre expérience de jeu.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.