Offrez un cadeau high-tech SPC pour la fête des mères

À l’approche de la Fête des Mères, la marque tech SPC dévoile une gamme d’appareils connectés esthétique, pratiques et accessibles. Une sélection pensée pour toutes les mamans, entre élégance et usages du quotidien.

SPC met la technologie au service des émotions avec une sélection pensée poantur la fête des mères. Smartphone, tablette, montre connectée ou liseuse : chaque produit allie esthétique, performance et prix doux. Le tout dans un esprit pratique et coloré, fidèle à l’ADN de la marque. Cette gamme ravira les mamans modernes, actives et toujours connectées.

Une approche tech inclusive pour toutes les générations

SPC, acteur en pleine ascension sur le marché européen de la tech grand public, mise sur la simplicité d’usage et le design pour séduire un public intergénérationnel. À l’occasion de la Fête des Mères 2025, la marque présente une sélection de produits pensée pour répondre aux besoins et aux envies des mamans modernes : connectivité fluide, autonomie renforcée, ergonomie intuitive. Cette stratégie d’accessibilité s’ancre dans une volonté claire : proposer des alternatives technologiques sans compromis sur la qualité et le prix. Une démarche cohérente avec les valeurs portées par la marque depuis ses débuts : technologie utile, design soigné, prix juste.

4 produits phares pour des usages variés

Parmi les propositions mises en avant pour cette fête des mères, le smartphone SPC DISCOVERY 3 PRO se distingue par sa puissance visuelle et son adaptabilité. Triple caméra de 50 Mpx, écran de 6,7 pouces, batterie de 5000 mAh avec recharge rapide en une heure : un outil du quotidien qui coche les cases essentielles pour les mamans actives. La reconnaissance faciale et l’eSIM viennent compléter une fiche technique à la hauteur, dans un design raffiné baptisé « Lunar Mist ».

Autre alliée du quotidien : la tablette SPC GRAVITY, disponible en deux tailles (10,1 et 11 pouces). Avec son autonomie étendue (jusqu’à 60 heures) et ses couleurs vitaminées comme « Imposter Red » ou « Mint Cucumber », elle vise à accompagner aussi bien les pauses détente que les moments partagés avec les enfants. Une tablette familiale, au look soigné.

Du côté des accessoires connectés, la SMARTEE DUO VIVO mêle style et santé. Proposée à moins de 40 euros, cette montre connectée suit l’activité, le sommeil et le rythme cardiaque. Elle permet également d’accéder aux appels et notifications via Bluetooth. Un format compact et personnalisable grâce à ses bracelets interchangeables, pour une présence discrète mais utile au poignet.

Pour les mamans férues de lecture, la liseuse SPC DICKENS LIGHT 2 PRO allie sobriété et efficacité. Un écran antireflet proche du papier, une autonomie d’un mois et la capacité de stocker jusqu’à 8000 livres. Disponible en Deep Blue ou Dark Matter, elle transforme chaque pause en escapade littéraire.

Une stratégie produit qui reflète les tendances actuelles

Ce positionnement de SPC n’est pas anodin. À mesure que le marché de la tech grand public se segmente, les marques doivent composer avec des attentes plus fines : personnalisation, durabilité, simplicité d’usage. SPC cible les mamans avec des appareils qui conjuguent performance et douceur visuelle. Effectivement, la marque capte une réalité souvent sous-estimée par les géants du secteur.

En réalité, cette campagne Fête des Mères met en lumière une évolution plus large : la technologie n’est plus seulement affaire de performance brute, mais d’intégration fluide dans la vie quotidienne. Et c’est précisément sur ce terrain que SPC semble vouloir s’imposer.

