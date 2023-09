Avec le Quest 3, Meta joue sa dernière carte avant l’arrivée d’Apple

L’entreprise a vendu 20 millions de casques Quest, principalement le Quest 2, pendant le début de la pandémie. À ce jour, Meta peine à justifier son orientation vers le métavers, concept encore en développement. Toutefois, on pouvait avoir des surprises à la sortie du Meta Quest 3, qui est leur dernière bouée de sauvetage face à Apple.

Meta lance le Meta Quest 3

Meta a lancé le Meta Quest 3 tout justement hier au prix de 500 dollars. Pour réussir, elle doit rapidement obtenir plus de jeux, car la concurrence se profile à l’horizon. En effet, Apple prépare son Vision Pro, bien que son prix initial soit élevé à 3 500 dollars, c’est la plus grande menace.

Les améliorations matérielles du Meta Quest 3

En ce qui concerne le matériel, le Meta Quest 3 s’annonce impressionnant. Plus petit, plus léger, deux fois plus puissant, il intègre une détection de profondeur et des retours haptiques améliorés. De plus, les manettes sont plus robustes, évitant ainsi les casses.

Le défi du prix et de la concurrence

Cependant, avec un prix de 499 dollars, le Meta Quest 3 se trouve au même niveau tarifaire que des consoles de jeu telles que la PS5 ou la Xbox Series X. Ces dernières proposent désormais des jeux de grande qualité. Cela dit, Meta doit également regagner la confiance des joueurs qu’elle a déçus par le passé.

Les stratégies de Meta pour convaincre

Certains ont été mécontents du passage du PC de jeu filaire au Quest sans fil. D’autres ont vu des jeux retirés du catalogue de Meta sans explication. Pour raviver l’intérêt, il se peut que Meta investisse dans des partenariats avec les entreprises de jeu VR.

Par exemple, Ubisoft a récemment annoncé qu’Assassin’s Creed Nexus VR serait un jeu complet exclusif en réalité virtuelle, ce qui pourrait attirer l’attention.

De plus, Mark Zuckerberg a récemment teasé une expérience de réalité mixte Lego. Lego est également impliqué dans un nouveau métavers en partenariat avec Epic Games. Cependant, le lien entre la sortie du Meta Quest 3 et Epic n’est pas encore confirmé.

L’intérêt du public pour la VR

En ce qui concerne les jeux, il est pertinent de mentionner qu’une version bêta ouverte de Roblox pour Quest a déjà été téléchargée plus d’un million de fois. Cela montre clairement l’intérêt du public pour la VR.

Le défi de la création d’un jeu exceptionnel

Il est difficile de dire quelles annonces Meta fera en matière de jeux pour rivaliser et attirer l’attention. Cependant, il est clair qu’un matériel plus performant tel que le Meta Quest 3 ne suffira pas. Il faudra un jeu VR exceptionnel pour captiver les utilisateurs.

L’espoir des passionnés de VR

En tant que passionné de VR depuis les premiers jours de l’Oculus Rift, j’espère sincèrement que le Meta Quest 3 réussira. J’espère qu’il proposera le genre de chef-d’œuvre unique en VR capable de captiver les joueurs. Effectivement, cela pourrait les retenir dans cet univers fascinant et donner une chance à Meta.