L’armée française en deux-roues électriques pour révolutionner le champ de bataille

L’armée de Terre française, via le groupe d’innovation Battle Lab Terre, veut adopter la stratégie de la guerre moderne. Leur nouvelle arme ? Pas un char, ni un drone, mais quelque chose de beaucoup plus subtil et agile : des deux-roues électriques.

Ils ont présenté le speed-bike LMX 56 et la moto électrique LMX 161, deux bijoux de technologie qui ont passé les tests pour évaluer leur utilité dans des scénarios militaires.

L’armée française n’est certainement pas la première à vouloir opter pour l’électrique

Depuis que les Norvégiens ont innové en 2018 avec des VTTAE pour leurs patrouilles frontalières, le concept de deux-roues électriques gagne du terrain dans les armées du monde entier – de la Nouvelle-Zélande aux États-Unis, en passant récemment par l’Ukraine. Mais pourquoi cet engouement ?

La réponse est simple : discrétion et agilité. Contrairement aux bruyants et lourds moteurs à combustion, les deux-roues électriques offrent une mobilité furtive et flexible. Ce sont des outils parfaits pour une multitude de missions, allant de la transmission d’informations à l’infiltration discrète.

Les militaires français ont donc jeté leur dévolu sur les produits de LMX Bikes, un fabricant français renommé pour ses deux-roues électriques de haute performance. Le LMX 56, un speed-bike aux capacités impressionnantes, et la LMX 161, une moto électrique ultralégère de seulement 45 kg, ont été testés dans des exercices militaires, démontrant leur potentiel unique selon les situations et les missions.

Bien que la décision finale d’équiper l’armée française de ces véhicules électriques n’ait pas encore été prise, la tendance est clairement à l’innovation. La Section technique de l’armée de Terre (STAT) prévoit d’approfondir ces expérimentations en 2024, pour une évaluation plus poussée des performances de ces machines révolutionnaires.