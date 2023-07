Apple Watch Series 9 vs Apple Watch Series 8 : quelles réelles différences ?

Alors que la sortie de la nouvelle montre connectée d’Apple est prévue ce mois de septembre, de nombreuses interrogations se posent. Entre l’Apple Watch Series 9 vs l’Apple Watch Series 8, quelles différences sont véritablement notables ?

L’Apple Watch Series 8 est encore la meilleure montre connectée lifestyle sur le marché. Mais, il est possible que l’Apple Watch Series 9 la surpasse en termes de fonctions. Voici ce qu’il en est.

Apple Watch Series 9 vs Series 8, des améliorations en perspectives

C’est en termes de communication, d’activité et de sécurité que des perfectionnements sont attendus lorsque la nouvelle Apple Watch Series sort bientôt. Cependant, aucune donnée ne confirme ou infirme que de grands changements seront apportés à l’Apple Watch Series 8.

Les différences entre Watch Series 9 et sa consœur sont donc un sujet d’actualité notamment en termes de conception. Le design d’Apple Watch n’a pas changé depuis toutes ces années. Il est donc fort possible que la Series 9 ne changera pas cela. En plus des options de couleur, rien ne peut être dit en ce qui concerne la conception qui différencie l’Apple Watch Series 8 des autres.

De ce fait, le nouveau modèle et son prédécesseur sont, pour l’instant, exæquo en matière de design. Cela, jusqu’à la présentation officielle de la Series 9. Mais peut-être que cette smartwatch sera produite dans des couleurs exclusives comme l’iPhone 15 ou l’iPhone 15 Pro.

Des divergences en termes de prix ?

Puis comme le prix de départ de l’Apple Watch Series 8 correspondant à celui de l’Apple Watch Series 7. Il en est de même pour la plupart des générations précédentes, aucun changement à l’horizon. En effet, Apple maintient les prix de ses montres connectées depuis plusieurs années. Sur ce point, aucunes différences ne sont à l’ordre du jour entre l’Apple Watch Series 9 vs l’Apple Watch Series 8.

Or, un produit récent est parfois plus cher qu’une ancienne version de celui-ci. Il est donc fort à parier que c’est le prix de la Watch Series 8 qui sera sans doute revu à la baisse. Et cela peut se faire dans les mois qui suivront la sortie de la Series 9 d’Apple Watch ou bien plus tard.

De nouvelles fonctionnalités ?

Ensuite, il est toujours notable qu’Apple lance généralement des fonctionnalités exclusives. Cela se produit à chaque fois qu’une nouvelle version de sa smartwatch sort. Le capteur de température de l’Apple Watch Series 8 ou la fonction suivie du cycle menstruel et la détection des collisions sont des exemples. Tandis que l’Apple Watch Series 7 a fait ses débuts avec un clavier QWERTY.

En confortant l’Apple Watch Series 8 et les autres, les différences sont légères mais notables. Et ce qui est certain c’est que la Series 9 tournera en grâce à WatchOS 10. L’expérience utilisateur a été repensée depuis l’accès à l’écran d’accueil jusqu’aux fonctions des différents widgets.

Enfin, l’autonomie de 18 heures de l’Apple Watch Series 8 en mode connecté est peut-être parmi les points qui subiront une amélioration remarquable. Si la marque à la pomme croquée à réussie à concevoir une batterie plus endurante pour l’Apple Watch Ultra. Tout est possible.