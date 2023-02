Ant-Man et la Guêpe: Quantumania, les scènes post-gen expliquées

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania se termine avec deux scènes post-gen. Celles-ci ne sont pas anecdotiques, parce qu’elles lancent la phase 5 du Marvel Cinematic Universe.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania propose ainsi deux scènes post-gen respectant la formule du Marvel Cinematic Universe. La première scène se situe au milieu du générique de fin après la mention du réalisateur et des acteurs principaux. La deuxième séquence est à la toute fin du générique après la mention de l’intégralité de l’équipe du film de Marvel, de propriété intellectuelle et des droits d’exploitation.

Le prochain Avengers annoncé dans la première scène post-gen

La disparition de Kang le conquérant aura de lourdes conséquences dans le Marvel Cinematic Universe.

La scène du milieu du générique de fin montre la rencontre de trois variants de Kang : Scarlet Centurion, Immortus et le pharaon Rama-Tut. Le trio discute de la récente disparition de Nathaniel Richards ou Kang le conquérant. La mort d’un variant à la suite d’une défaite n’est pas un événement anodin pour les Kang. Ces derniers considèrent que cela ne doit pas rester sans conséquence – surtout si la responsabilité de la disparition appartient à un membre des Avengers.

Le trio convoque alors le Conseil transtemporel des Kang. Il s’agit du rassemblement de tous les variants de l’antagoniste à travers le multivers. Les Kang vont passer à l’offensive et il faudra un nouveau rassemblement des Avengers pour les contrer. La courte séquence est donc une annonce du prochain film Avengers: The Kang Dynasty.

Un extrait de la deuxième saison de Loki

Loki (Tom Hiddleston) et Mobius (Owen Wilson) apparaissent à la fin de Quantumania.

Ant-Man et la Guêpe: Quantumania offre une seconde scène post-gen semblant se dérouler dans les années 20. Un certain Victor Timely est en pleine conférence et s’attarde sur le concept du temps. Le conférencier fait savoir à son audience que le concept ne reposerait que sur des mensonges. Il confie même être en mesure de manipuler le temps. La mise en scène se focalise ensuite sur le public. La présence de Loki et Mobius ne passe pas inaperçue. Si Mobius voit en Timely un variant inoffensif de Kang, Loki n’est pas de cet avis. Pour ce dernier, le conférencier n’est autre que le variant qui s’était présenté à lui comme He Who Remains ou Celui qui reste en français.

La séquence est forcément un extrait de la deuxième saison de Loki. La suite de la série est attendue cette année, mais celle-ci n’a pas encore de date de sortie officielle.

L’inquiétude d’Ant-Man dans Quantumania confirmée par les scènes post-gen

Scott Lang, alias Ant-Man, connaît une fin plus ou moins heureuse à la fin de Quantumania. Il parvient à battre Kang le conquérant grâce à l’aide de Hope, Pym et Cassie. Mais notre héros n’arrive pas à pleinement savourer sa grande victoire. Il n’arrive pas à se sortir de la tête l’avertissement mentionnant que la mort de Kang ne serait que le commencement. Ant-Man et la Guêpe: Quantumania et ses scènes post-gen promet un avenir très sombre au personnage.

L’arc narratif des gemmes de l’infini avait comme ultime antagoniste Thanos. Celui du multivers aura ainsi Kang et ses variants comme le grand méchant. Notez que le film Avengers: The Kang Dynasty fera partie de la phase 6 et n’arrivera pas avant mai 2025.