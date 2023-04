Adam Warlock : qui est ce personnage des Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ?

À la fin des Gardiens de la Galaxie Vol. 2, une mystérieuse machine a été vue en postgénérique. En outre, cet élément fait partie de l’intrigue principale du Vol. 3 avec l’introduction d’Adam Warlock. Mais qui est-il ? Quelles sont ses origines ? Quels sont ses pouvoirs ? Nous vous disons tout.

Qui est Adam Warlock ?

Adam Warlock est tout simplement l’un des nouveaux personnages principaux des futurs films Marvel. Pourquoi ? Eh bien, avec ses pouvoirs basés sur l’énergie, il est déjà une force à craindre. Cela ne vous fait pas un peu rappeler une certaine Captain Marvel ? Eh bien, Adam Warlock a la peau dorée et ne porte que des malles.

Mais lorsque Warlock utilise la puissance de la Gemme de l’Âme, il devient l’un des guerriers les plus puissants de l’univers. Il est souvent un allié des Quatre Fantastiques et des Gardiens de la Galaxie, se battant courageusement pour protéger l’univers contre les méchants qui cherchent à le dominer.

Cependant, il y a aussi un côté sombre en Warlock, connu sous le nom de Magus. Bien qu’il fasse de son mieux pour le supprimer ou le détruire, il reste l’une des plus grandes menaces pour l’univers Marvel. Cela dit, Warlock est également l’un des défenseurs les plus vaillants de notre monde, donc il est important de suivre ses aventures pour voir comment tout cela va se passer !

Le Vol.3 des Gardiens de la Galaxie promet donc une histoire riche et des rebondissements intéressants. Pour ne rien en manquer, veillez à visionner la liste des films à regarder avant.

Les origines d’Adam Warlock

Stan Lee et Jack Kirby ont créé Adam Warlock dans Fantastic Four #66 (1967). À l’origine, un groupe de scientifiques appelé « The Enclave » a créé Warlock sous le nom de « Lui ».

Ces personnes voulaient construire une nouvelle race puissante qu’ils pourraient contrôler. Lui s’est avéré trop puissant et a tué ses créateurs avant de quitter la Terre pour explorer l’univers.

Un peu plus tard, il est revenu sur Terre et a brièvement kidnappé la déesse asgardienne Sif avant d’être vaincu par Thor. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, Lui a été réinventé plus tard par Roy Thomas et Gil Kane sous le nom de Warlock, avec un nouveau costume et un nouveau nom donné par le High Evolutionary.

Par la suite, Adam Warlock est devenu un héros, combattant des méchants comme Man-Beast sur la Contre-Terre. Sa saga est très riche et si vous souhaitez en savoir davantage sur lui, vous pouvez lire les nombreux comics qui relatent de ses péripéties.

Les pouvoirs d’Adam Warlock

Adam Warlock a été conçu pour être la prochaine étape de l’évolution humaine, lui permettant de réaliser des prouesses incroyables. Il peut absorber l’énergie pour survivre sans nourriture ni eau et l’utilise pour se défendre et créer des boucliers et des explosions.

Il possède également une force, une agilité, une vitesse et une endurance surhumaines grâce à ses capacités de manipulation de l’énergie, qui lui permettent également de voler. Adam peut également réorganiser la structure moléculaire des objets et des êtres vivants, voir les auras et observer différents points dans le temps.

Il est connu pour ses nombreuses morts et résurrections et peut ramener des êtres à la vie en capturant leurs âmes dans la Gemme de l’Âme. Cependant, garder Adam mort est une tâche difficile.