Wear OS 5 : quelles anciennes montres Samsung en profiteront ? Celles-ci !

A présent, davantage de montres connectées Samsung plus anciennes bénéficieront des dernières fonctionnalités en matière de santé, de sport et de contrôle. Ces smartwatch de chez Samsung pourront maintenant profiter de Wear OS 5.

C’est une très bonne chose, car cette mise à jour apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités qui enrichiront l’expérience des utilisateurs de Galaxy Watch. Voici ce que je peux vous dire sur le sujet.

Une meilleure manière de mieux se préparer physiquement

L’une des fonctionnalités phares de cette mise à jour des smartwatch Samsung vers Wear OS 5 est le « score énergétique« . C’est une mesure qui permet aux utilisateurs de suivre leur niveau de préparation physique quotidien. Ce score est calculé en prenant en compte plusieurs facteurs clés. Il y a la qualité du sommeil, l’activité physique, la fréquence cardiaque et d’autres paramètres de santé.

Cela offre une vision plus précise et complète de la condition physique de l’utilisateur. Cela lui permet ainsi de mieux adapter ses activités quotidiennes en fonction de son état de forme.

Wear OS 5 vous conseille via votre smartwatch Samsung

Une autre nouveauté majeure apportée par One UI 6 Watch est l’intégration de conseils de santé personnalisés, basés sur l’intelligence artificielle. Ces recommandations sont générées en fonction des données collectées par la montre.

Cela permet une prise en charge encore plus ciblée des besoins de l’utilisateur. De plus, la mise à jour inclut également une fonctionnalité de détection de l’apnée du sommeil. Cela a été approuvé par la FDA (Food and Drug Administration).

C’est très utile pour mieux comprendre comment une personne dort, car cela détecte des problèmes potentiels. De cette manière, cela permet de prendre les mesures nécessaires pour améliorer leur bien-être général.

Une application de santé améliorée

En plus de ces améliorations liées à la santé, One UI 6 Watch introduit plusieurs nouvelles options pour les amateurs de sport. Parmi elles, on retrouve « Workout Routine » et « Race » sur les smartwatch Samsung qui seront dotées de Wear OS 5. Il s’agit de deux fonctions qui permettent de suivre et de comparer les performances sportives de l’utilisateur.

Ces outils sont idéaux pour les personnes qui souhaitent surveiller leur évolution dans diverses disciplines sportives et comparer leurs résultats à ceux d’autres utilisateurs. Sinon, grâce à cela, elles peuvent aussi définir des objectifs personnels de manière plus motivante.

Une meilleure manière de personnaliser votre smartwatch

Ensuite, cette mise à jour vous permet de disposer de nouveaux cadrans de montre. Vous pourrez ainsi personnaliser l’apparence de l’appareil de manière accrue en plus des améliorations fonctionnelles.

De plus, pour les utilisateurs possédant un smartphone Galaxy, la montre devient un véritable outil de gestion de la vie quotidienne. Grâce à la synchronisation avec le téléphone, les utilisateurs peuvent désormais gérer leurs appels et régler des alarmes. En plus, vous pouvez prendre des photos et effectuer d’autres actions directement depuis leur montre.

Liste des smartwatch Samsung qui seront pourvues de Wear OS 5

Les smartwatch Samsung Galaxy qui bénéficieront de cette mise à jour vers Wear OS 5 incluent : la Galaxy Watch 6, la Galaxy Watch 6 Classic, la Galaxy Watch 5. Cela inclut aussi la Galaxy Watch 5 Pro, la Galaxy Watch 4 Classic, ainsi que la Galaxy Watch FE.

Bien que la mise à jour soit déjà en cours de déploiement, elle sera d’abord disponible sur la Galaxy Watch 6. Les modèles plus anciens devraient recevoir la mise à jour dans les semaines à venir.

