Vous aimez Reacher sur Prime Video ? On vous recommande ces 5 séries TV !

Vous êtes à la recherche de séries semblables à Reacher ? Voici notre top 5 qui pourra assouvir toutes vos envies !

Si Reacher est devenu la série phare de Prime Video c’est surtout grâce à son personnage principal. Ce dur au cœur tendre qui n’hésite pas à retrousser les manches afin d’affronter les criminels les plus puissants a séduit plus d’un. Outre les intrigues, l’action qui se trouve au cœur de la série lui a valu une place d’honneur dans le cœur du public. En attendant que l’arrivée du troisième épisode de Reacher, voici cinq séries télévisées qui assouviront certainement vos envies d’action, de justice et d’intrigue !

Justified

À première vue, les deux séries, Richear et Justified ne sont pas semblables. En effet, le Raylan Givens de Timothy Olyphant peut sembler bien mince comparé à l’imposant Jack Reacher d’Alan Ritchson. Toutefois, les deux hommes semblent être des héros qui ont quitté le passé pour entrer dans le présent.

Dans Justified, Raylan est un U.S. Marshal qui possède les compétences d’un vieux bandit de l’Ouest et qui est prêt à les utiliser chaque fois qu’il le faut. Contrairement à Reacher, Raylan a un badge et il est vraiment déterminé à faire tomber les pires personnes de son ancien lieu de résidence, le comté de Harlan. Si vous souhaitez regarder Justified, il est aujourd’hui en streaming sur Disney Plus.

Bosch (2014-2021)

En seulement neuf ans, Titus Welliver a connu sept saisons de Bosch sur Prime Video et deux saisons de Bosch : Legacy sur Freevee. C’est une longue période pour s’accrocher à un rôle. Dans la peau d’Harry Bosch de Michael Connelly, le personnage-titre de Welliver a peut-être plus en commun avec Raylan Givens qu’avec Jack Reacher.

Mais Bosch est connu pour faire quelques entorses à la loi si la justice ne peut être obtenue sans mesures supplémentaires. C’est une chose à laquelle Reacher pourrait s’identifier. Les deux hommes de ces deux séries, Reacher et Bosch, ont une foi inébranlable en la justice. C’est ce qui fait tout leur charme. Pour regarder ces épisodes en streaming, rendez-vous sur Prime Video !

The Old Man (2022-aujourd’hui)

Jeff Bridges a enfin droit à son moment d’action dans The Old Man, mais il lui a fallu quelques décennies pour y parvenir. Comme Jack Reacher, Bridges exerçait auparavant une profession dangereuse. Cependant, nous dirions que son travail en tant qu’agent de la CIA était bien plus impressionnant que le passé de Reacher dans la police militaire.

Le problème avec ce travail c’est que notre héros a trop de secrets à protéger. Raison pour laquelle le directeur adjoint du FBI chargé du contre-espionnage, Harold Harper veut sa mort. Les deux séries, Reacher et The Old Man, mettent en avant une chasse à l’homme avec de nombreuses intrigues qui vous tiendront en haleine ! Pour le visionner en streaming, ce sera sur Disney Plus.

The Punisher (2017-2019)

Vous recherchez un point commun entre The Punisher et Reacher, sachez que les deux séries en ont plus que vous ne le pensez ! Marvel TV a initialement produit cette série pour Netflix en tant que spin-off de Daredevil, avec Jon Bernthal de The Walking Dead dans le rôle principal de Frank Castle, alias le Punisher.

La série reprend certains éléments de la saison 2 de Daredevil, notamment lorsque Caste découvre que son meilleur ami, Billy Russo est lié au meurtre de sa famille. Il va devoir ressusciter son personnage de Punisher afin de mettre les méchants hors d’état de nuire, surtout dans la saison 2. Tout comme Jack Reacher ! Pour regarder la série, rendez-vous sur Disney Plus.

Banshee (2013-2016)

Le shérif Lucas Hood, un homme aux multiples secrets devra faire régner la loi tant bien que mal son lourd passé. En effet, Lucas Hood n’est pas son vrai nom. Il a juste pris ce nom comme couverture pour exercer son rôle de shérif de Banshee, en Pennsylvanie. Au début de la série, Hood sort tout juste de prison après avoir passé 15 ans derrière les barreaux, et il doit récupérer ses diamants volés auprès de son ex-amante, Anastasiya « Ana » Rabitova.

Depuis qu’Ana s’est réinventée en tant que Carrie Hopewell et a épousé le procureur de la ville, Hood est resté à Banshee. Il décide alors d’adopter une approche très peu conventionnelle pour faire respecter la loi. Une décision qui a mystifié et mis en colère ses adjoints. À certains égards, Hood ressemble beaucoup à Jack Reacher et les deux séries peuvent s’entremêler. Sauf que le jeune shérif ne s’encombre pas d’une morale conventionnelle. Parfois, il faut un escroc pour vaincre le crime ! La suite à découvrir sur Pass Warner Amazon Channel