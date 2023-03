Les vélos électriques Cowboy bénéficient d’une mise à jour gratuite très utile

La société belge de vélos électriques Cowboy a introduit une nouvelle fonction appelée AdaptivePower pour ses modèles C4 et C4ST de quatrième génération. Cette fonction permet d’ajuster la puissance de sortie en fonction de facteurs environnementaux tels que le vent et les pentes.

Si vous aimez les vélos électriques au look attrayant et élégant, vous adorerez les nouvelles couleurs fraîches que Cowboy a données à son modèle C4 ST. De plus, tous les modèles de la série C4 ont été équipés de la nouvelle technologie Adaptive Power. Cowboy explique que sa nouvelle technologie propriétaire fournit la bonne quantité de puissance pour maintenir le rythme du cycliste et améliorer ses performances.

Les vélos électriques de Cowboy avec un coup de pouce supplémentaire

Grâce à la technologie Adaptive Power, le vélo électrique urbain des Belges devrait réagir immédiatement à toute résistance qu’il rencontre en roulant. Il s’agit d' »obstacles » tels que des pentes, des vents contraires ou un poids supplémentaire. Cowboy parle d’une toute nouvelle expérience de conduite.

Si le cycliste gravit une colline, par exemple, le moteur doit être en mesure de fournir immédiatement une puissance supplémentaire. Le vélo électrique doit également être capable de mesurer la force du (contre-)vent. Ainsi, le cycliste peut le traverser sans problème. Le vélo reconnaît également le poids supplémentaire et vous soutient en conséquence. Cette technologie est intégrée dans chaque nouveau modèle de la série C4. En combinaison avec l’application Cowboy, il est également possible de déterminer avec précision l’autonomie restante de la batterie.

Lors de la conduite sur terrain plat, le conducteur est assisté par un moteur à couple de 45 Newton-mètres. Grâce à des capteurs de couple, la roue reconnaît quand le conducteur a besoin d’un soutien supplémentaire et s’ajuste en conséquence. Les vélos électriques Cowboy n’ont pas de vitesses, le moteur est la seule source d’énergie constante.

Nouvelles couleurs printanières pour le C4 ST

Le modèle C4 ST step-through n’est pas seulement nouveau à l’intérieur, il a également reçu un nouveau look à l’extérieur. Les cyclistes peuvent choisir parmi trois nouvelles couleurs pastel : figue verte, lavande et argile. Le noir et le beige sont également disponibles pour les deux variantes de vélos électriques.

Selon Cowboy, son logiciel propriétaire fonctionne aussi bien à basse qu’à haute vitesse. Il ne nécessite pas de changement de vitesse. En fait, l’entreprise ne vend que des vélos électriques à courroie à une seule vitesse. Avec la nouvelle mise à jour, Cowboy affirme que le moteur fournira la puissance supplémentaire « de manière transparente » chaque fois qu’un C4 ou un C4ST détectera une résistance supplémentaire dans l’environnement.

Les vélos électriques haut de gamme de la série 4 de Cowboy sont proposés à partir de 2 990 euros. Et ils sont bardés de capteurs. L’un d’eux, qui mesure le couple, permet au moteur du moyeu arrière de 250 W de réagir intuitivement à chaque coup de pédale. Cowboy affirme désormais que ses vélos sont capables de détecter « toute résistance susceptible de vous ralentir ».