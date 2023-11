Vélo électrique : cet ingénieux système de sécurité radar pourrait vous sauver

Alps Alpin a développé un système de sécurité radar pour les vélos électriques. Ride Safety System RS 1000 est un système de détection des dangers basé sur l’IA. Ce dernier signale les dangers potentiels en une fraction de seconde.

Les vélos électriques se présentent comme un moyen de transport rapide et intelligent et comme un substitut moderne à la voiture. Dans le domaine de la sécurité, il y a toutefois encore du retard à rattraper. Pas toujours facile, en effet, d’avoir une bonne visibilité sur un vélo. Le Ride Safety System RS 1000 d’Alps Alpine devrait y remédier. Ces systèmes radars permettent de circuler au vélo électrique en toute sécurité en milieu urbain.

Le Ride Safety System RS 1000 : un système radar comme dans une voiture

Le Ride Safety System RS 1000 est un dispositif permettant d’informer les conducteurs des dangers potentiels de la route pendant leurs déplacements. Le système se compose d’un rétroviseur numérique. Il est, par ailleurs, combiné à un feu arrière à LED intelligent.

Le système de sécurité radar peut être intégré au smartphone. Il peut également être affiché sur le guidon du vélo électrique pour une surveillance du trafic et une navigation en temps réel. En fait, l’écran sert de rétroviseur numérique. Ce qui permet aux cyclistes d’avoir une vision à 360 degrés de ce qui se passe autour d’eux.

Le Ride Safety System RS 1000 utilise un algorithme intelligent pour signaler les véhicules potentiellement dangereux. Ce dernier alerte ainsi les cyclistes de rester attentifs pendant qu’ils roulent. Du coup plus besoin de surveiller les alentours. Un bref coup d’œil suffit pour reconnaître les véhicules qui s’approchent. L’IA veille à ce que les véhicules dangereux soient signalés.

En plus du feu arrière standard, il comprend un feu-stop à plusieurs niveaux pour augmenter votre visibilité dans la circulation. Le dispositif est conçu pour être monté à l’arrière d’un vélo, à un endroit offrant une bonne visibilité de la route. Le dispositif ne doit donc pas être obstrué par des bagages, des sacoches ou d’autres accessoires.

Fixation du système

Il est possible de fixer le système de fixation pour le feu arrière, y compris la caméra Full HD, sur la tige de selle ou sur le porte-bagages. Le système est très compact, puisqu’il mesure 105 x 33 x 40 mm seulement. Pesant moins de 160 grammes si, les cyclistes n’ont pas à craindre que ce dispositif n’ajoute de précieux kilos à leurs machines légères. Comme il remplace le feu arrière habituel, il ne devrait pas se faire remarquer.

Mieux encore, il peut être intégré à la source d’alimentation du vélo électrique. Son interface USB permet une utilisation automatisée sur plusieurs vélos électriques. En outre, la batterie interne est suffisamment puissante pour assurer au moins deux heures d’utilisation.

Le Ride Safety System RS 1000 est l’un des derniers-nés d’une liste croissante de technologies de vélos électriques axées sur la sécurité. Compatible avec les appareils Android et iOS, le RS 1000 est censé être universellement compatible. De plus, il est incroyablement facile et direct à utiliser.