Plus rapide qu’une moto, ce vélo électrique dépasse les 130 km/h

Découvrez le Revolution W, un vélo électrique militaire de Hi-Power Cycles capable d'atteindre 130 km/h. Une innovation révolutionnaire dans le domaine des vélos à assistance électrique, combinant puissance, agilité et technologie de pointe pour des performances exceptionnelle.

Hi Power Cycles, un pionnier dans le domaine des vélos électriques, vient de repousser les limites de l'innovation avec le lancement de son Revolution W. Ce vélo fait partie de la nouvelle division HPC Defense de l'entreprise. Cette dernière se spécialise dans les vélos à assistance électrique destinés aux usages militaires. En combinant puissance, endurance et agilité, il redéfinit ce que l'on peut attendre d'un vélo électrique. Découvrez comment ce vélo exceptionnel parvient à dépasser les performances des motos traditionnelles tout en offrant des avantages uniques.

Un vélo électrique surpuissant avec sa vitesse maximale de 130 km/h

Le Revolution W n'est pas un vélo électrique ordinaire. Équipé d'un moteur surpuissant de 10 500 watts, il offre une accélération et une vitesse de pointe qui rivalisent avec celles des motos les plus rapides. En fait, ce moteur est capable de propulser le vélo électrique à une vitesse maximale de 130 km/h. Cela en fait le vélo électrique de série le plus rapide au monde.

L'un des atouts majeurs du Revolution W est son pédalier Schlumpf High-Speed Drive. Cette technologie permet d'atteindre des vitesses de pédalage de plus de 80 km/h. Avec un simple coup de talon, les utilisateurs peuvent activer la surmultiplication 2,5x, maximisant ainsi l'efficacité à haute vitesse. Cette fonctionnalité unique assure une performance optimale même à des vitesses élevées, rendant le pédalage fluide et efficace.

Performances et endurance sur tous les terrains

En plus de sa vitesse impressionnante de 130 km/h, le vélo électrique Revolution W se distingue par ses performances tout-terrain exceptionnelles. Doté d'une suspension à très long débattement 20 cm à l'avant contre 23 cm à l'arrière, il est conçu pour affronter les terrains les plus accidentés. De plus, il possède une stabilité et un contrôle sans précédent. Que ce soit pour des missions de reconnaissance, le transport de matériel ou des opérations tactiques, ce vélo électrique répond aux exigences les plus rigoureuses.

Avec une autonomie maximale de 160 km en mode accélérateur seul, le Revolution W assure des opérations prolongées sans compromettre les performances. Cependant, cette autonomie est probablement mesurée à une vitesse moyenne inférieure à la vitesse maximale. Cela garantit ainsi une efficacité optimale pour des missions variées.

Une conception et une fabrication 100 % américaines

Le Revolution W est entièrement conçu et fabriqué aux États-Unis. Il garantit des standards de qualité élevés et une robustesse adaptée aux exigences militaires. Les matériaux et composants utilisés sont sélectionnés pour leur durabilité et leur performance, assurant que le vélo peut résister aux conditions les plus difficiles rencontrées en opération.

Le Revolution W de Hi-Power Cycles représente une avancée majeure dans le domaine des vélos électriques militaires. Avec sa vitesse exceptionnelle, sa robustesse et ses fonctionnalités innovantes, ce vélo électrique redéfinit la mobilité militaire et offre de nouvelles possibilités pour les opérations tactiques. La création de HPC Défense renforce l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions de pointe aux forces armées.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn