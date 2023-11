Ce vélo électrique copie Cowboy, mais apporte un plus non négligeable 

Tenway, une entreprise chinoise lancée en 2021, travaille actuellement sur son sixième vélo de ville électrique, avec un design très proche du Cowboy. Par rapport à ce célèbre VAE, ce nouveau vélo se distingue par son accessibilité en termes de prix.

Tenways entend chambouler le marché de la mobilité urbaine avec ses vélos électriques. Elle compte déjà cinq modèles à son actif, mais son catalogue va encore s’enrichir. Wipo, institution internationale de propriété intellectuelle, a dévoilé la maquette dudit 6e modèle, prochainement disponible.

Le futur vélo électrique de Tenway reprend le design du Cowboy

Tenway compte lancer une version plus urbanisée et branchée de son vélo électrique. Reprenant le look du cowboy, ce nouveau vélo électrique ne dispose pas de suspension. Outre le fait qu’il soit rigide, il se distingue par son cadre haut et son éclairage situé dans l’axe du tube supérieur. Sans oublier que ce vélo électrique est aussi proposé avec un cadre semi-ouvert et bas.

Par ailleurs, une console de contrôle est intégrée à ce tube. Pour le moment, Tenway n’a pas encore dévoilé d’autres caractéristiques de son nouveau vélo. Toutefois, les images publiées sur le site de Wipo laissent entrevoir que ce VAE sera équipé d’une courroie et d’un moteur à moyeu arrière.

En outre, pour son 6e VAE Tenways coûtera 2 000 €, un prix bien inférieur à celui d’une Cowboy. Pour ce prix, ce modèle se connecte, sans aucun doute, à une appli permettant de bénéficier de plus amples informations sur la conduite ainsi qu’à un compteur fonctionnant avec un smartphone posé sur un support. Côté équipement, le modèle devrait comporter un porte-bagage et des garde-boue à l’arrière.

Tenways Cargo One, un longtail en préparation

Outre ce vélo de ville électrique inspiré du Cowboy, un modèle cargo s’apprête à voir le jour. Ce dernier arbore le design classique rappelle également celui d’un vélo urbain. L’avant de la carrosserie est suspendu et enveloppant. Pour accentuer son look, Tenways y a ajouté des clignotants et des feux à LED intégrés au cadre.

La société a refusé d’en dire plus sur les détails, mais on peut observer la présence d’un moteur central, certainement un Bafang, comme sur l’AGO X. Si tel est le cas, ce moteur va offrir un couple considérable. Ce vélo cargo embarque une batterie amovible sur la potence du guidon, dont on ignore la capacité. Son lancement initial était prévu pour la rentrée, puis retardé. Proposé à environ 4 999 euros, il s’agit de l’un des vélo cargo le plus abordable du secteur.