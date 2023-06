Vélo électrique : comment choisir la puissance de sa batterie ? 

Le principal critère de choix d’un vélo électrique repose sur la puissance de la batterie. Cet article fait le point sur la question.

Envisagez-vous de vous offrir un vélo électrique, sans pour autant en connaître grand-chose ? Sachez que lors de votre achat vous devez accorder une attention particulière à la batterie, et notamment à sa puissance. Pourquoi ces mesures diffèrent-elles selon les marques ? Lisez la suite pour apprendre comment sélectionner la meilleure batterie pour votre vélo électrique.

Vélos électriques : les principaux indicateurs de puissance de batterie

Le terme voltage revient à chaque fois que vous visitez les sites proposant des vélos électriques. Mais que signifie-t-il ? Exprimé souvent en Volt (V), le voltage indique la capacité électrique d’un vélo délivrée par la batterie et donc sa puissance. Il existe des versions 72V, 48V, 36V et 24V. À noter que si cette tension est plus importante, la puissance l’est aussi. Résultat, le VAE peut escalader les cols de montagne sans effort.

À cet effet, il faut choisir la tension de la batterie en fonction du type de terrain et de l’utilisation prévue. À titre d’exemple, si vous pensez arpenter des chemins escarpés, votre vélo électrique doit être équipé d’une batterie de 48V. Par contre, pour une utilisation sur terrain plat en ville, une batterie de 24V sera plus adaptée.

Pour un VTC électrique, une batterie d’une puissance de 36V suffit. Mais pour rouler à plus de 25km/h, il faut une batterie de 72V.

Ampérage de la batterie

L’ampérage de la batterie oscille en général entre 8 Ah et 17 Ah. Cette valeur détermine l’autonomie du VAE. Ainsi, il faut souligner que si le taux d’ampère/heure est plus élevé, la batterie permettra de parcourir des kilomètres sans pour autant devoir être rechargée. Pour les vélos électriques, l’autonomie dépend d’ailleurs du niveau d’assistance au pédalage, du poids de l’engin et celui du cycliste, du style de conduite, du parcours;

Watts/heure

Le terme « watts/heure » désigne la combinaison du voltage et de l’ampérage. Il permet de comparer la puissance d’une batterie au moment d’en choisir une. Par exemple, une batterie de 20 Ah et de 24V offre la même puissance de 480 watts/heure que celle de 10 Ah et de 48V. Cela veut dire qu’elle fonctionnera de la même manière. Connaître la puissance massique d’une batterie peut servir si vous envisagez d’investir dans un vélo électrique de course.

Vélo électrique : la technologie de la batterie à choisir

Voilà une question qui mérite d’être posée, même si la plupart des vélos électriques bénéficient de la technologie très répandue des batteries lithium-ion. Cette dernière permet de bénéficier d’une batterie à la fois légère, durable, mais aussi plus performante. Qui plus est, cette technologie offre à la batterie un taux d’auto décharge faible. Elle ne souffre pas d’ailleurs l’effet de mémoire. Cependant, il faut tout de même savoir qu’il existe d’autres technologies que le lithium-ion.

Notamment, une batterie au plomb. Cette dernière, même si elle coûte moins cher, ne se révèle pas très efficace en raison de son poids et de son volume.

Quant aux batteries nickel-métal hydrure (Ni-Mh), elles souffrent de l’effet mémoire comme de l’autodécharge.

Vélo électrique : durée de charge de la batterie

Déterminer la durée de charge de votre vélo électrique dépend de la capacité de sa batterie. Le temps de charge sera d’autant plus long que la batterie est puissante. Cette durée dépend également du taux d’ampérage de votre chargeur. Si le taux d’ampérage est élevé, la durée de charge diminue.

Connaître le cycle de vie d’une batterie constitue un élément essentiel pour un cycliste. Celle-ci peut se mesurer par le nombre des cycles de charge.

Cependant, cette mesure peut induire en erreur. En effet, un cycle de charge représente un chargement et un déchargement ! Or, certaines batteries revendiquent une longévité supérieure à 1 000 cycles. Cette donnée constructeur reste un indicateur, il ne faut pas négliger non plus que le temps fait également partie des critères à prendre en compte.

La batterie se dégrade au fil du temps, qu’elle soit utilisée ou non. Par conséquent, inutile d’avoir une batterie de secours si vous n’avez pas l’intention de l’utiliser. Par ailleurs, il convient d’en acheter une nouvelle si l’ancienne atteint son cycle de vie maximal. Pour prolonger la durée de vie de la batterie et, bien sûr, améliorer sa puissance, le vélo électrique doit être complètement déchargé avant d’être rechargé. Il faut éviter de l’exposer au soleil et, idéalement, n’utiliser la batterie que pour compléter le pédalage.

Par ailleurs, si vous êtes à la recherche du meilleur vélo électrique pour couvrir de nombreux kilomètres, voici les 3 modèles les plus puissants.

Top 3 des meilleurs vélos électriques

Riverside 500 E

Caractéristiques techniques Batterie : 418 Wh

Vitesses : 8

Moteur : 250 Watts

Poids : 22.6 kg

Autonomie : 90 km

Vous êtes à la recherche d’un vélo électrique disposant d’une batterie puissante sans avoir besoin de débourser une fortune ? Le Riverside 500 E de Decathlon constitue un excellent choix de vélo électrique hybride.

Destiné à une utilisation récréative, il se transforme également en un vélo utilitaire. Pour cela, il faut l’équiper d’un porte-bagages et de garde-boue.

Ce vélo électrique a les mêmes caractéristiques et la même géométrie que la version non électrique. Doté d’un moteur d’une puissance d’une batterie de 418Wh et un moteur de 250w, il couvre en une seule charge plus de 90 km.

Excellente autonomie

Conduite confortable

Selle trop rigide

Rockrider E-ST 100

Caractéristiques techniques Batterie : 380 Wh

Vitesses : 8

Moteur : 250 Watts

Poids : 22.5 kg

Autonomie : 2h 15mn

L’E-ST 100 de Rockrider a un look élégant tout en offrant des performances exceptionnelles à un prix abordable. Grâce à sa suspension avant et à ses larges pneus plus larges de 27,5 pouces, il se révèle très agréable à conduire. Ce vélo électrique embarque une batterie puissante de 380Wh permettant de réaliser de longues randonnées. Quant à son moteur de 250W, celui-ci permet de rouler à 25km/h.

Composé d’un alliage léger (6061), ses tubes hydroformés vont séduire la plupart des cyclistes en herbe.

Look élégant

Panneau de contrôle lisible

Frein qui chauffe vite

Elops 120 E

Caractéristiques techniques Batterie : 380 Wh

Vitesses : 7

Moteur : 250 Watts

Poids : 25.9 kg

Autonomie : 50 km

Le Decathlon Elops 120 E favorise une posture bien droite grâce à son design typiquement hollandais. Bien qu’il n’ait pas les caractéristiques d’un modèle haut de gamme, ce vélo électrique s’équipe des éléments essentiels. Sa batterie est montée au-dessus du porte-bagages. Une telle approche témoigne du segment où l’Elops 120 E appartient : entrée de gamme.

D’autre part, Décathlon a choisi intelligemment la structure de son vélo électrique. Ouvert et surbaissé, il convient à un public mixte. Enjamber ce vélo se révèle être un véritable jeu d’enfant, que vous soyez en costume ou en jeans. Équipé d’une motorisation de 250W, il développe 35 Nm de couple.

Assistance souple

Position de conduite droite

Batterie difficile à enlever