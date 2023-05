Très mauvaise nouvelle pour les possesseurs d’enceintes Sonos !

La société affirme que maintenir la fonctionnalité « sur cet appareil » sur Android est devenu difficile. Cette mauvaise nouvelle de Sonos est-elle vraiment une coïncidence ?

Les enceintes Sonos et leurs fonctionnalités audio étendues

Les enceintes Sonos sont de plus en plus équipées de Bluetooth et de la connexion auxiliaire. De cette façon, elles offrent une connectivité plus large pour les utilisateurs. La popularité de Sonos repose principalement sur ses nombreuses options de streaming audio. Ils permettent aux utilisateurs de profiter d’un large éventail de contenus musicaux.

Cependant, il convient de noter qu’il est également possible de lire ses propres fichiers audio via différentes méthodes. Par exemple, il y a la connexion auxiliaire, Bluetooth, AirPlay et le stockage en réseau (NAS). Cette polyvalence a fait de Sonos un choix attrayant pour de nombreux utilisateurs.

La fonctionnalité de lecture de fichiers audio locaux sur les appareils Android

Les utilisateurs d’Android avaient une option supplémentaire intéressante. Cette option leur permettait de lire facilement des fichiers audio stockés localement sur leur appareil. Ils pouvaient le faire en utilisant un système Sonos.

D’ailleurs, elle offrait une qualité sonore optimale. De plus, elle permettait aux utilisateurs de profiter de leur propre bibliothèque musicale avec leur enceinte Sonos. Malheureusement, cette fonctionnalité précieuse disparaîtra prochainement.

Mauvaise nouvelle de la part de Sonos : la suppression de la fonctionnalité sur les appareils Android



Sur son site web, Sonos a publié une annonce récente concernant un changement à venir. À partir du 23 mai 2023, Sonos supprimera une fonctionnalité spécifique de l’application pour Android. Il s’agit de la possibilité de lire directement des fichiers audio sur Sonos en utilisant le menu « Sur cet appareil ».

Pour continuer à profiter de leurs fichiers audio locaux, la société recommande aux clients de télécharger ces pistes sur un service de streaming. Par exemple, on peut citer YouTube Music. Ou bien, de mettre en place une solution NAS afin de maintenir la lecture des fichiers locaux sur leurs matérielles Sonos.

Le contexte de la décision et les problèmes techniques

Le timing de cette décision est curieux, étant donné que Sonos est actuellement engagé dans un conflit juridique avec Google pour violation de brevet. Cependant, il est probable que la fonctionnalité « sur cet appareil » était peu utilisée.

Cela a sans doute conduit la société à la considérer comme non essentielle. Ce n’est pas la première fois que Sonos prend une telle décision, car la fonctionnalité équivalente avait déjà été supprimée sur iOS il y a trois ans.

À l’époque, Sonos avait expliqué que la fiabilité de cette fonctionnalité avait diminué avec les nouvelles versions d’iOS et de Sonos, et que le support d’AirPlay rendait cette fonctionnalité redondante.

Le raisonnement semble similaire pour Android, car les nouvelles versions du système d’exploitation peuvent modifier la façon dont les informations sont partagées entre les appareils, rendant la fonctionnalité incompatible avec ces nouvelles versions.

Les alternatives et solutions proposées par Sonos

Malgré la suppression de la fonctionnalité de lecture directe des fichiers audio locaux depuis un appareil Android, Sonos estime qu’il offre encore suffisamment d’options pour la lecture de fichiers locaux.

Avec la disponibilité de plusieurs enceintes compatibles Bluetooth sur le marché et l’extension de la lecture via la connexion auxiliaire aux produits récents Era 100 et Era 300, les utilisateurs peuvent toujours profiter de leur musique en connectant leur appareil Android à ces enceintes.

De plus, vous pouvez toujours diffuser de la musique en Bluetooth sur une enceinte Roam ou Era, puis transmettre le son aux autres enceintes Sonos du système. Cependant, pour maintenir une qualité audio optimale, Sonos recommande d’utiliser la connexion auxiliaire ou d’envisager l’utilisation d’un disque NAS pour stocker et lire les fichiers audio locaux.