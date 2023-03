Sonos lance une nouvelle ère pour ses enceintes avec les Era 300 et Era 100

La nouvelle enceinte Sonos Era 300 va enfin arriver et elle proposera bien l’audio spatial. Son lancement s’effectuera en même temps que la sortie de la Era 100.

Sonos continue de développer son catalogue d’enceintes sans fil et de home cinéma. La marque américaine ne veut plus faire de la One et de la Five les fleurons de sa collection d’enceintes sans fil. Celles-ci arrivent encore à performer en plus de ne pas être tellement anciennes. Les modèles seront quand même mis en retrait pour laisser la place à l’enceinte Sonos Era 300 et la Era 100.

L’enceinte Sonos Era 300 : tout nouveau concept pour la marque

La forme de la Sonos Era 300 fait penser à un sablier renversé.

Le constructeur américain avait besoin d’innover pour renouveler son catalogue. C’est exactement ce que celui-ci a fait avec la Era 300. La nouvelle enceinte sans fil ne ressemble à aucun autre modèle de la marque en termes de design. Malgré une apparence atypique, les grandes lignes faisant la spécificité de Sonos sont reconnaissables. La Era 300 prend la forme d’un sablier renversé à l’horizontal. Ce choix de conception n’est pas seulement esthétique. Celui-ci contribue aussi à la qualité acoustique.

La forme atypique oriente, selon un angle spécifique, un tweeter tourné vers le haut. La configuration permet à l’audio spatial de couvrir efficacement la pièce. Notez que le modèle possède trois autres tweeters : vers la gauche, vers la droite et un central. Par ailleurs, l’enceinte Sonos Era 300 est aussi équipée d’une paire de woofers.

La Era 100 pour remplacer la Sonos One

La Sonos Era 100 adopte un design cylindrique classique.

L’enceinte Sonos Era 100 arrive avec aucune innovation. En revanche, celle-ci profite de quelques améliorations notables par rapport à la One. Rappelons que cette dernière n’est qu’un réchauffé de la Sonos Play:1 sortie en 2013. Il était donc temps que la marque de Santa Barbara renouvelle son catalogue d’enceintes sans fil.

La Era 100 est tout ce qu’il y a de plus basique visuellement. Elle présente une forme cylindrique classique. Le nouveau modèle embarque une paire de tweeters couplée aux canaux stéréo. Son autre avantage par rapport à la Sonos One est un woofer plus large. En effet, celui-ci est 25 % plus grand que le woofer de la One. D’autre part, la Era 100 ne propose pas l’audio spatial. Toutefois, sa qualité acoustique est largement supérieure à celle de son prédécesseur.

Pour concurrencer le HomePod d’Apple

La Sonos Era 300 est plus puissante que le HomePod deuxième génération d’Apple.

Ainsi, Sonos annonce clairement son intention de chasser sur les terres du HomePod deuxième génération. Rappelons que la nouvelle version de l’enceinte sans fil d’Apple est disponible depuis le 3 février dernier. Avec l’audio spatial et la capacité de mixer en Dolby Atmos, la Era 300 offre une concurrence sérieuse au haut-parleur intelligent de la marque à la pomme. Notez que la nouvelle enceinte de Sonos est aussi plus puissante.

Le lancement des nouveaux Era se fera le 28 mars prochain. L’enceinte Sonos Era 300 sera disponible à partir de 499 euros avec le noir et le blanc comme options de couleur. Il faut compter dans les 279 euros pour obtenir la Era 100.